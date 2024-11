Green Bay stoppt die Miami Dolphins in der "Frozen Tundra". Die Dallas Cowboys zerlegen die New York Giants. Ein fataler Fehler der Chicago Bears macht ihr Comeback bei den Detroit Lions zunichte. Die Thanksgiving-Spiele der NFL 2024 im Überblick.

Miami Dolphins @ Green Bay Packers 17:30

Die Green Bay Packers haben die zuletzt heißgelaufene Offense der Miami Dolphins mächtig abgekühlt. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt in der "Frozen Tundra" Lambeau Field setzten sich die Packers mit 30:17 durch.

Schon im ersten Viertel bog Green Bay auf die Siegerstraße ein und führte Ende des ersten Viertels mit 14:0. Bis zur Halbzeitpause bauten die Packers den Vorsprung vorentscheidend auf 24:3 aus. Die Bilanz der Dolphins-Offense in Durchgang eins: vier Drives, zwei Punts, ein Turnover on Downs, ein Field Goal.

Im zweiten Durchgang präsentierte sich Miami offensiv zwar besser, der Rückstand erwies sich schließlich aber als zu groß.

Neuneinhalb Minuten vor dem Ende stand Miami an der Endzone von Green Bay und hätte bis auf acht Punkte verkürzen können. Allerdings schaffte es die Offense in drei Versuchen von der 1-Yard-Linie nicht zum Touchdown.

Miami-Quarterback Tua Tagovailoa spielte insgesamt erneut stark, er kam auf 365 Passing Yards und zwei Touchdowns. Allerdings musste er auch fünf Sacks für 29 Yards Raumverlust schlucken. Zudem war es seine achte Niederlage im achten Spiel bei Temperaturen unter 40 Grad Fahrenheit (4,44 °C).

Großes Problem bei den Dolphins war das Laufspiel. Nur 39 Yards überbrückte Miami am Boden. Bei den Packers war das Verhältnis wesentlich besser. Quarterback Jordan Love spielte höchst effizient, brachte 21 seiner 29 Pässe für 274 Yards und zwei Touchdowns an. Am Boden kamen die Packers zudem auf 114 Yards inklusive eines Laufs in die Endzone.