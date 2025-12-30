nfl
NFL: Dallas Cowboys trennen sich von Trevon Diggs – trotz Mega-Vertrag
Die Dallas Cowboys haben Cornerback Trevon Diggs trotz seines 97-Mio.-Dollar-Vertrags entlassen. Der zweimalige Pro Bowler war zuletzt verletzungsgeplagt und könnte nun über den Waiver zu einem neuen Team wechseln.
Die Dallas Cowboys haben Cornerback Trevon Diggs wenige Tage vor dem letzten Saisonspiel überraschend entlassen. Der 27-Jährige geht nun durch den Waiver-Prozess und wäre frei verfügbar, sollte sich kein Team seinen Vertrag sichern.
Am Sonntag bestreiten die Cowboys ihr Saisonfinale bei den New York Giants – jedoch ohne ihren einstigen Star-Defensive-Back.
Die Entscheidung markiert das Ende einer schwierigen Phase zwischen Franchise und Spieler. Medienberichten zufolge basierte das Aus auf einer länger schwelenden Unzufriedenheit – sowohl sportlich als auch im Umgang miteinander.
Diggs hatte erst 2023 eine Vertragsverlängerung über fünf Jahre unterschrieben, die ihm insgesamt 97 Millionen US-Dollar einbringen sollte. Doch Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück: In den vergangenen zwei Jahren kam der Cornerback nur auf 21 Einsätze.
Trevon Diggs: Verletzungsserie, Leistungsloch – nun via Waiver frei
Nach einem Kreuzbandriss 2023 folgten weitere Knieprobleme sowie eine Gehirnerschütterung, die er sich nach eigener Aussage bei einem Unfall im eigenen Zuhause zuzog.
Sportlich blieb Diggs hinter seinen früheren Leistungen zurück: In acht Saisonspielen verbuchte er 27 Tackles, jedoch weder Interceptions noch Pass-Breakups – ein deutlicher Kontrast zu seiner Glanzsaison 2021, in der er elf Interceptions fing und zum All-Pro gewählt wurde.
Für Teams, die Diggs nun über die Waiver-Liste verpflichten wollen, wäre vorerst nur ein geringes finanzielles Risiko verbunden. Laut US-Berichten müssten Gehaltsanteile für Week 18 sowie ein möglicher Active-Roster-Bonus übernommen werden, langfristige Garantien bestehen nicht mehr.
Eine endgültige Trennung nach Saisonende galt ohnehin als wahrscheinlich, da sie den Cowboys rund zwölf Millionen Dollar Cap-Space eingespart hätte und keine garantierten Zahlungen mehr anstanden.
Dallas setzt nun verstärkt auf jüngere Alternativen im Defensive Backfield und musste zuletzt auch den früheren Pro Bowler DaRon Bland verletzungsbedingt auf die Injured-Reserve-Liste setzen.
Bruder Stefon Diggs am selben Tag wegen Körperverletzung vor Gericht
Während Trevon Diggs sportlich vor einer ungewissen Zukunft steht, sorgt sein Bruder Stefon Diggs aktuell ebenfalls für Schlagzeilen.
Gegen den Wide Receiver der New England Patriots laufen Ermittlungen wegen schwerer Körperverletzung, die er vehement bestreitet.