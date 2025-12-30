Die Dallas Cowboys haben Cornerback Trevon Diggs trotz seines 97-Mio.-Dollar-Vertrags entlassen. Der zweimalige Pro Bowler war zuletzt verletzungsgeplagt und könnte nun über den Waiver zu einem neuen Team wechseln.

Die Dallas Cowboys haben Cornerback Trevon Diggs wenige Tage vor dem letzten Saisonspiel überraschend entlassen. Der 27-Jährige geht nun durch den Waiver-Prozess und wäre frei verfügbar, sollte sich kein Team seinen Vertrag sichern.

Am Sonntag bestreiten die Cowboys ihr Saisonfinale bei den New York Giants – jedoch ohne ihren einstigen Star-Defensive-Back.

Die Entscheidung markiert das Ende einer schwierigen Phase zwischen Franchise und Spieler. Medienberichten zufolge basierte das Aus auf einer länger schwelenden Unzufriedenheit – sowohl sportlich als auch im Umgang miteinander.

Diggs hatte erst 2023 eine Vertragsverlängerung über fünf Jahre unterschrieben, die ihm insgesamt 97 Millionen US-Dollar einbringen sollte. Doch Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück: In den vergangenen zwei Jahren kam der Cornerback nur auf 21 Einsätze.