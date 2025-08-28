NFL - Dallas Cowboys und Micah Parsons: Kommt es zur Überraschung?

Einen Trade haben die Dallas Cowboys bei Micah Parsons bislang immer ausgeschlossen. Das soll sich geändert haben, berichtet "ESPN".

Möglicherweise gibt es im Vertragszoff zwischen den Dallas Cowboys und Micah Parsons bald eine Lösung. Es wäre aber eine, die den Fans der Texaner kaum schmecken dürfte.

Denn während es in den Verhandlungen um einen neuen Kontrakt zwischen den beiden Parteien keine Bewegung gibt, sollen die Cowboys laut "ESPN" einen Trade des Linebackers nicht mehr kategorisch ablehnen.

So sollen mehrere Teams angefragt haben, und erstmals sollen die Cowboys zumindest bereit sein, zuzuhören. Wie "ESPN" weiter berichtet, könne ein aggressiver Vorstoß eines anderen Teams für eine kurzfristige Dynamik sorgen. Sprich: Tatsächlich für einen Wechsel, den die Cowboys bislang eigentlich immer ausgeschlossen hatten.

Wie es weiter heißt, wollen die Cowboys das Ganze auch nicht mehr weiter aufschieben, sondern im Idealfall in den kommenden Tagen vor dem Start der neuen NFL-Saison eine Lösung finden, egal, wie diese dann am Ende aussieht.