NFL

NFL - Dallas Cowboys und Micah Parsons: Kommt es zur Überraschung?

  • Veröffentlicht: 28.08.2025
  • 22:00 Uhr
  • Andreas Reiners

Einen Trade haben die Dallas Cowboys bei Micah Parsons bislang immer ausgeschlossen. Das soll sich geändert haben, berichtet "ESPN".

Möglicherweise gibt es im Vertragszoff zwischen den Dallas Cowboys und Micah Parsons bald eine Lösung. Es wäre aber eine, die den Fans der Texaner kaum schmecken dürfte.

Denn während es in den Verhandlungen um einen neuen Kontrakt zwischen den beiden Parteien keine Bewegung gibt, sollen die Cowboys laut "ESPN" einen Trade des Linebackers nicht mehr kategorisch ablehnen.

So sollen mehrere Teams angefragt haben, und erstmals sollen die Cowboys zumindest bereit sein, zuzuhören. Wie "ESPN" weiter berichtet, könne ein aggressiver Vorstoß eines anderen Teams für eine kurzfristige Dynamik sorgen. Sprich: Tatsächlich für einen Wechsel, den die Cowboys bislang eigentlich immer ausgeschlossen hatten.

Wie es weiter heißt, wollen die Cowboys das Ganze auch nicht mehr weiter aufschieben, sondern im Idealfall in den kommenden Tagen vor dem Start der neuen NFL-Saison eine Lösung finden, egal, wie diese dann am Ende aussieht.

In der Hinsicht gibt es diverse Optionen. Parsons Vertrag läuft nach der kommenden Saison aus. Die Cowboys könnten danach den Franchise Tag nutzen, um ihn weiter zu binden.

Bis dahin könnte Parsons ins Training und damit ins Team zurückkehren, oder aber er verzichtet darauf. Im Moment setzt ihn eine Rückenverletzung außer Gefecht. Neben dem erwähnten Trade könnten sich Team und Spieler aber auch auf einen neuen Vertrag einigen. 2025 bekommt er aufgrund der Fifth-Year-Option 21,3 Millionen Dollar.

Die Cowboys bestreiten in der Nacht auf den 5. September (ab 2:20 Uhr im Liveticker) das Eröffnungsspiel gegen Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles.

