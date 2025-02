Oder doch? Denn wie COO und Co-Owner Stephen Jones, Sohn von Owner und General Manager Jerry Jones, am Rande des Scouting Combines in Indianapolis gegenüber den "Dallas Morning News" erklärte, wollen die Cowboys im Draft im April einen Quarterback picken.

Der Spielmacher der Dallas Cowboys hat den Rekordvertrag erst im vergangenen Herbst unterschrieben, das Arbeitspapier läuft bis einschließlich der Saison 2028. An seiner Stellung bei den Cowboys gibt es aktuell nichts zu rütteln.

Das Wichtigste in Kürze

Dallas Cowboys: Lance und Rush beide weg?

Doch selbst in der vergangenen Saison, die Prescott verletzungsbedingt weitestgehend verpasste, bekam der ehemalige Nummer-3-Pick kaum Chancen, sich zu zeigen. Nur ein Spiel, das Saisonfinale gegen die Washington Commanders, bestritt er als Starter.

"Wir halten große Stücke auf Trey", stellte Jones klar. "Aber da wir Dak langfristig an uns gebunden haben, denke ich, dass er wahrscheinlich nach etwas anderem suchen wird."

Daher sei es "eines unserer Ziele, einen jungen Quarterback im Draft zu bekommen", schilderte Jones. Allerdings sei noch nicht klar, in welcher Runde dies passieren werde.

Die Zukunft von Rush ist unterdessen noch unklar. "Ihr wisst, wie viel wir von Cooper halten", so Jones. Er wisse jedoch nicht, "was er kosten wird. Wenn wir Dak das bezahlen, was wir ihm nun einmal bezahlen, müssen wir da leider sehr günstig sein", rechnete er mit Blick auf die Position des Backup-Quarterbacks vor.