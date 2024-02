Anzeige

Bill Belichick hat keinen Head-Coaching-Job für 2024 abgestaubt. Ein Bericht legt nun die Gründe offen.

Von Franziska Wendler

Die Head-Coaching-Jobs für die kommende NFL-Saison sind vergeben, Trainer-Legende Bill Belichick ist dabei leer ausgegangen. Die Gründe, warum er nach seinem Aus bei den New England Patriots keine neue Anstellung gefunden hat, liegen laut "The Athletic" tiefer als in der bloßen Tatsache, dass Belichick bald 72 Jahre alt wird.

Demnach waren die Atlanta Falcons, mit denen er gleich mehrere Gespräche führte, darüber besorgt, wie der langjährige Pats-Coach in das Team passen würde.

Auch die Tatsache, dass Belichick durch seine Zeit in New England an die "totale Kontrolle" über das Team gewöhnt sei – und er zu Atlanta-Präsident Rich McKay eine "frostige Beziehung" hat – waren wohl Bedenken.

So sollen sich die Falcons-Verantwortlichen Sorgen darüber gemacht haben, ob Belichick in ihre etablierte Führungsgruppe passen würde.