Wide Receiver Deebo Samuel wird von den San Francisco 49ers zu den Washington Commanders getradet. ran beantwortet die wichtigsten Fragen.

Von Franziska Wendler

Seit dem NFL Draft 2019, als ihn die San Francisco 49ers in der zweiten Runde an Position 36 auswählten, spielte Deebo Samuel für die Franchise aus der Bay Area. Der Wide Receiver erreichte mit dem Team in der Zeit zwei Super Bowls, wurde in den Pro Bowl gewählt und zum First-Team All-Pro berufen.

Nun aber ist die Zeit des Passempfängers bei den Niners vorbei. Wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichten, wird der 29-Jährige zu den Washington Commanders getradet.

ran klärt Fragen und Antworten zu dem Deal.