Wilhoite: Trotz Taser entkommt er der Polizei Nachdem der Polizist auf dem Boden aufprallte und sich verletzte, "taserte" er den Coach im linken Hüftbereich. Wilhoite konnte dennoch in seinem Auto fliehen. Der Polizist dokumentierte anschließend starken Schmerz am Kinn sowie sichtbare Verletzungen an den Knien. "Das ist eine Routine, die jeden Tag tausendfach durchgeführt wird. Dass so etwas in Gewalt endet, ist sehr bedenklich für das Gericht", sagte die Richterin am Montagmorgen im Gerichtssaal.

