Die Denver Broncos lassen den Kansas City Chiefs keine Chance und ziehen in die Playoffs ein. Tampa Bay zittert sich in die Postseason. Atlanta und Cincinnati gehen leer aus. Kansas City Chiefs at Denver Broncos 0:38 Die Denver Broncos haben sich das letzte Playoff-Ticket in der AFC gesichert. Angetrieben vom starken Quarterback Bo Nix (321 Yards, 4 TD) ließ das Team aus Colorado den Kansas City Chiefs keine Chance. Allerdings schonte der amtierende Super-Bowl-Champion mit Blick auf die Playoffs auch einige Stars, darunter Quarterback Patrick Mahomes und Tight End Travis Kelce. Nix warf in der ersten Halbzeit Touchdown-Pässe auf Marvin Mims Jr., Courtland Sutton und Devaughn Vele. Kicker Will Lutz sorgte für den 24:0-Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte zeigte sich das gleiche Bild, die Broncos erhöhten durch die zweite Kooperation von Mims und Nix und einen Rushing-TD von Audric Estime auf 38:0. In der Schlussphase brachten die Broncos ebenfalls ihre Backups zum Einsatz. Die Broncos werden nun in den Playoffs bei den Buffalo Bills antreten. Die Cincinnati Bengals mussten auf dem Sofa beobachten, wie Denver ihre letzten Playoff-Hoffnungen zerstörte.

Anzeige

Anzeige

New Orleans Saints at Tampa Bay Buccaneers 19:27

Anzeige

Anzeige

Die Tampa Bay Buccaneers haben sich zum Sieg in der NFC South und dem damit verbundenen letzten Playoff-Ticket in der NFC gezittert. Das Team von Quarterback Baker Mayfield fand gegen die New Orleans Saints nur sehr schwer ins Spiel und brachte es in der kompletten ersten Hälfte nur auf fünf First Downs. Die von Quarterback Spencer Rattler angeführten Saints hingegen nahmen die Partie gegen die Divisions-Rivalen ernst, obwohl es für sie um nichts mehr ging. Mit 16:6 führten die Saints zur Halbzeit. Erst nach der Pause fand Mayfield besser ins Spiel und drehte die Partie mit zwei Touchdown-Pässen auf Payne Durham und Jalen McMillan zugunsten der Bucs. Running Back Bucky Irving sorgte kurz vor Schluss noch für einen weiteren Touchdown, der letzte Drive der Saints brachte keine Punkte mehr. Mit dem zehnten Saisonsieg qualifizierten sich die Bucs für die Playoffs, für die Saints endete die Saison mit einer Bilanz von 5-12. Im allerletzten Snap verschaffte Mayfield mit einem kurzen Pass Receiver Mike Evans noch die nötigen Yards, um einen Drei-Millionen-Dollar-Bonus zu kassieren. NFL-Highlights: Evans wird gefeiert! 3 Mio. mit letzter Aktion

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Carolina Panthers at Atlanta Falcons 44:38 Tatsächlich hätten sich die Buccaneers aber auch eine Niederlage erlauben können, denn die Falcons verloren im Fernduell um die NFC-South-Krone gegen die Carolina Panthers in der Overtime. Die Falcons waren ohnehin nur noch mit einer kleinen Chance in das Spiel gestartet und zeigten vor allem in der Defensive eine schwache Leistung. Bryce Young führte die Panthers (5-12) mit drei Touchdown-Pässen und 251 Yards zu einem versöhnlichen Saisonabschluss, Falcons-QB Michael Penix Jr. brachte es auf 312 Yards bei zwei Touchdowns und einer Interception.

Anzeige

San Francisco 49ers at Arizona Cardinals 24:47 Beide Mannschaften hatten schon vor Kickoff keine Chance mehr auf die Playoffs, trotzdem war von Anfang an Feuer in dem Divisions-Duell drin. 49ers-Receiver Jauan Jennings wurde früh im Spiel nach einer Rauferei vom Feld verwiesen. Im weiteren Verlauf war San Francisco dann aber chancenlos und kassierte eine bittere Niederlage gegen die Cardinals (8-9). Arizona-QB Kyler Murray brachte es auf 242 Yards und vier Touchdowns. Die San Francisco 49ers (6-11) bekommen somit den elften Pick im kommenden Draft.

Anzeige

Anzeige

Miami Dolphins at New York Jets 20:32 War das Spiel gegen die Dolphins das letzte von Aaron Rodgers für die Jets? Das weiß der Quarterback wohl nur selbst. Zumindest sorgte der 41-Jährige zum Abschluss einer enttäuschenden Saison aber noch für ein echtes Highlight. Rodgers fand im zweiten Viertel Tight End Tyler Conklin in der Endzone, es war der 500. Touchdown-Pass in der regulären Saison für den Quarterback. Nach Tom Brady, Drew Brees, Peyton Manning und Brett Favre ist Rodgers erst der fünfte Quarterback in der NFL-Geschichte, der diese Marke erreicht hat. Im Verlauf des Spiels ließ Rodgers seine TD-Pässe 501, 502 und 503 folgen, Allen Lazard, Davante Adams und Breece Hall waren die Adressaten. Die Jets beenden die Saison somit mit einer Bilanz von 5-12.

Der deutliche Sieg der Jets zerstörte die letzte kleine Hoffnung der Miami Dolphins (8-9) auf die Playoffs.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Seattle Seahawks at Los Angeles Rams 30:25 Bereits vor dem Spiel stand fest, dass die Seahawks die Rams aufgrund der Tie-Breaker-Regeln der NFL nicht mehr einholen konnten. Das Team um Quarterback Geno Smith (223 Yards, 4 Touchdowns) ließ es sich aber nicht nehmen, den Rams das Leben schwer zu machen und sie am Ende auch zu bezwingen. Damit steht fest, dass der Gegner der Rams im Spiel zwischen den Detroit Lions und Minnesota Vikings in der Nacht von Sonntag auf Montag ermittelt wird. Der Verlierer tritt in L.A. an.

Los Angeles Chargers at Las Vegas Raiders 34:20 Der Playoff-Gegner der Los Angeles Chargers steht hingegen schon fest, die Kalifornier werden auf die Houston Texans treffen. Bei den Las Vegas Raiders entwickelte sich eine unterhaltsame Partie, in der Quarterback Justin Herbert (346 Yards, 2 Touchdowns) die Chargers zum Sieg führte. Chargers-Receiver Quentin Johnston brachte es auf 186 Receiving Yards, er blieb aber ohne Touchdown.

Anzeige

Anzeige

Chicago Bears at Green Bay Packers 24:22 In einer wilden Partie ist die Serie der Green Bay Packers (11-6) gerissen. Nach elf Siegen in Folge gegen den Divisions-Rivalen aus Chicago setzte es erstmals seit 2018 wieder eine Niederlage gegen die Bears (5-12). Als #7-Seed werden die Packers in den Playoffs bei den Philadelphia Eagles antreten müssen, was sicherlich eine unangenehme Aufgabe ist. Schlimmer wiegt noch, dass sich Quarterback Jordan Love (rechter Ellbogen) und Wide Receiver Christian Watson (Knie) verletzten und das Spielfeld verlassen mussten. Immerhin: Als auch Backup Malik Willis zwischenzeitlich angeschlagen war, machte sich Love wieder warm. Die Verletzung scheint also nicht ganz so schwerwiegend zu sein. Den Bears-Sieg sicherte Kicker Cairo Santos mit einem 51-Yard-Field-Goal bei runterlaufender Uhr - eine kleine Revanche für das geblockte Field Goal in der gleichen Situation im ersten Duell der Saison.

Washington Commanders at Dallas Cowboys 23:19

Anzeige

Die Washington Commanders (12-5) hingegen haben das Fernduell gegen die Packers gewonnen und sich den #6-Seed gesichert. Dabei sah es lange nicht gut aus für das Team aus der Hauptstadt. Im dritten Viertel verließ Quarterback Jayden Daniels beim Stand von 3:9 das Spielfeld. Marcus Mariota übernahm und führte die Commanders mit einer starken Leistung zum Sieg. Der Quarterback leitete die Wende mit einem TD-Pass auf Tight End Zach Ertz und einem eigenen Rushing-Touchdown ein, zwei Sekunden vor Schluss warf er seinen zweiten Touchdown-Pass auf Terry McLaurin. Die Cowboys beenden die Saison mit einer Bilanz von 7-10. Ob Head Coach Mike McCarthy weitermachen darf, ist fraglich. NFL-Highlights: McLaurin mit Walk-Off-TD zum Sieg

Houston Texans at Tennessee Titans 23:14

Anzeige

Die Texans (10-7) haben zum Abschluss der Regular Season einen Erfolg gefeiert und gleichzeitig eine gelungene Generalprobe für die Wild Card-Runde auf den Rasen gezaubert. C.J. Stroud spielte zu Beginn nur einige Snaps, brachte die Texans mit einem Touchdown-Pass auf Nico Collins aber in Führung. Im Anschluss übernahm Davis Mills als Quarterback, er blieb ohne Touchdown und Interception. Für ein Highlight sorgte im zweiten Viertel Texans-Running Back Dameon Pierce, der den Ball über 92 Yards in die Endzone trug. Für die Titans endete eine enttäuschende Saison mit der 14. Niederlage. Immerhin haben sie nun den Top-Pick im kommenden Draft. NFL-Highlights: Wilder Face-Fumble der Texans

Buffalo Bills at New England Patriots 16:23

Die Patriots haben zum Abschluss der Saison ihren vierten Sieg gefeiert. Backup-Quarterback Joe Milton III konnte Werbung für sich machen, er warf für 241 Yards und einen Touchdown und verbuchte zusätzlich einen Rushing-Touchdown. Mit dem Sieg gaben die Patriots den Nummer-eins-Pick im Draft noch ab. Nach der Partie wurde Head Coach Jerod Mayo nach nur einer Saison entlassen. Die Bills (13-4) schonten zahlreiche Starter, darunter auch MVP-Kandidat Josh Allen. NFL-Highlights: Patriots-Rookie Milton mit Backflip nach TD

New York Giants at Philadelphia Eagles 13:20

Bei den Eagles stand ein Spieler im Blickpunkt, der gar nicht dabei war. Saquon Barkley hätte den Rushing-Yards-Rekord von Eric Dickerson aus dem Jahr 1984 brechen können, er wurde aber wie angekündigt geschont. Genau wie Quarterback Jalen Hurts und einige andere Leistungsträger, die den Eagles zum Erfolg in den Playoffs verhelfen sollen. Den Sieg gegen die Giants fuhren die Eagles allerdings auch mit der zweiten Garde ein. Quarterback Tanner McKee (269 Yards, zwei Touchdowns) konnte dabei Werbung für sich machen. Bei den Giants brach Malik Nabers (64 Yards, ein Touchdown) den Rekord für die meisten Receptions eines Rookie-Receivers. NFL-Highlights: Nabers mit Mega-TD! Eagles siegen dennoch

Jacksonville Jaguars at Indianapolis Colts 23:26