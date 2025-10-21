Anzeige
NFL

NFL - Denver Broncos: Schiedsrichter verbal bedroht! Konsequenzen für Dre Greenlaw stehen fest

  • Aktualisiert: 22.10.2025
  • 09:25 Uhr
  • ran.de

Dre Greenlaw feierte gegen die New York Giants sein Debüt für die Denver Broncos. Es wird ein Nachspiel haben.

Der völlig verrückte Sieg der Denver Broncos gegen die New York Giants hat für Dre Greenlaw ein Nachspiel. Der Linebacker wurde von der NFL wegen unsportlichen Verhaltens für ein Spiel gesperrt.

In einer offiziellen Stellungnahme erklärte die NFL, Greenlaw habe Schiedsrichter Brad Allen verfolgt und ihn beim Verlassen des Spielfelds verbal bedroht.

Greenlaw hat zwar Einspruch gegen die Sperre eingelegt, scheiterte aber damit. Daher wird der 27-Jährige in Week 8 gegen die Dallas Cowboys fehlen.

Kurios dabei: Das wilde 33:32 gegen die Giants war Greenlaws erstes Spiel für die Broncos, nachdem er die ersten sechs Partien wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst hatte.

Greenlaw war vor der Saison von den San Francisco 49ers zu den Broncos gewechselt und hat einen Dreijahresvertrag über 31,5 Millionen Dollar unterschrieben.

