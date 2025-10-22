NFL
NFL plant weitere International Games - wieder zweites Spiel in Deutschland möglich?
- Veröffentlicht: 22.10.2025
- 11:19 Uhr
Die NFL plant weiter eine Internationalisierung der Liga. 2026 sollen weitere Spiele hinzukommen - womöglich auch in Deutschland?
Die NFL will ihre internationale Präsenz weiter ausbauen.
Für die Saison 2026 sind laut einem Bericht von "NBC Sports" zwei zusätzliche Spiele im Ausland geplant. Damit könnte die Liga insgesamt elf reguläre Saisonspiele außerhalb der USA austragen - ein neuer Schritt in Richtung globaler Expansion.
NFL-Commissioner Roger Goodell unterstrich das Ziel: "Wir wollen American Football weltweit näher an die Fans bringen." Könnte Deutschland dabei erneut doppelt profitieren, wie 2023 mit zwei Spielen in einer Saison? Damals war Frankfurt Schauplatz zweier Spiele.
Das bleibt, nach den erfolgreichen Spielen in München und Frankfurt, zunächst offen. Die Nachfrage der deutschen Fans wäre dafür groß genug, zu jedem Spiel gab es unzählige Ticketanfragen.
NFL: Auch Saudi-Arabien buhlt um Ausrichtung der Spiele
Allerdings hat der deutsche Standort einen potenten Konkurrenten: Saudi-Arabien warb zuletzt öffentlich um die Ausrichtung von NFL-Spielen. Die NFL hat jedoch noch keine konkreten Verhandlungen aufgenommen.
Im aktuell vereinbarten Vertrag zwischen NFL und Spielergewerkschaft NFLPA, der sogenannten CBA (Collective Bargain Agreement) sind acht internationale Spiele plus ein Spiel der Jacksonville Jaguars in London vorgesehen.
Konkrete Pläne für 2026 will die Liga bald bekanntgeben.