Anzeige
Schwacher Saisonstart

NFL - Las Vegas Raiders beenden Trade-Spekulationen um Maxx Crosby: "Er geht nirgendwo hin"

  • Veröffentlicht: 22.10.2025
  • 10:24 Uhr
  • Kai Esser

Die Las Vegas Raiders spielen - erneut - eine Katastrophensaison. Eines steht jedoch fest: Defensive End Maxx Crosby wird nicht abgegeben.

Die Las Vegas Raiders haben Spekulationen um einen möglichen Trade ihres Defensive Ends Maxx Crosby ein Ende gesetzt. Wie NFL-Insider Tom Pelissero am Dienstag berichtete, besteht bei den Raiders keinerlei Interesse, den dreimaligen Pro-Bowler abzugeben.

Auch Crosby selbst machte deutlich, dass er in Las Vegas bleiben möchte. Der 28-Jährige, der seit seinem Draft 2019 ein Eckpfeiler der Raiders-Defense ist, stand in den vergangenen Wochen immer wieder im Fokus von Trade-Gerüchten.

Anzeige
Anzeige

Maxx Crosby: Die einzige Hoffnung der Las Vegas Raiders

Der Grund: Die Raiders kämpfen in der Saison 2025 mit einer enttäuschenden 2-5-Bilanz und einige Experten spekulierten, dass ein Rebuild mit dem Trade von Starspielern beginnen könnte. Doch General Manager Tom Telesco stellte klar: "Maxx ist das Herz unserer Defense. Er geht nirgendwo hin."

Crosby, der in dieser Saison bereits 5,5 Sacks und zwölf Tackles for Loss verbuchte, unterstrich seine Loyalität auf "X": "Vegas ist mein Zuhause. Ich bin ein Raider fürs Leben. Lasst uns weitermachen!"

Der Pass-Rusher, bekannt für seine unbändige Energie und Führungsqualitäten, unterschrieb 2022 eine Verlängerung bis 2026, die ihm 94 Millionen Dollar garantiert. Ein Trade würde zudem erhebliche Gehalts-Cap-Probleme verursachen.

Anzeige
Mehr News und Videos
NFL in Frankfurt: So wird aus dem Eintracht-Stadion ein NFL-Tempel
News

Wieder ein zweites NFL-Spiel in Deutschland möglich?

  • 22.10.2025
  • 11:19 Uhr
NFL, American Football Herren, USA New England Patriots at Denver Broncos Dec 24, 2023; Denver, Colorado, USA; Denver Broncos head coach Sean Payton talks with quarterback Russell Wilson (3) before...
News

"Stillos": Streit zwischen Wilson und Payton eskaliert

  • 22.10.2025
  • 10:44 Uhr
In der Krise: Aaron Rodgers und die Jets
News

So blickt der Jets-Owner heute auf den Rodgers-Abgang

  • 22.10.2025
  • 10:28 Uhr
imago images 1066776546
News

Einspruch abgelehnt: Konsequenzen für Greenlaw stehen

  • 22.10.2025
  • 09:25 Uhr
Trading Kandidaten
News

Trade-Kandidaten: Wohin könnte es Wilson oder Hendrickson ziehen?

  • 22.10.2025
  • 08:59 Uhr
2242067551
News

Touchdown aberkannt: Vikings toben nach Pleite

  • 22.10.2025
  • 08:54 Uhr
New England Patriots v Tennessee Titans
News

Maye pulverisiert Patriots-Rekord von Brady

  • 22.10.2025
  • 08:53 Uhr

NFL: Endlich einsichtig? Tua Tagovailoa reagiert auf Pleiten-Serie

  • Video
  • 01:16 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: McCaffrey-Show! San Francisco 49ers stoppen Falcons

  • Video
  • 04:40 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA New York Jets at Miami Dolphins Sep 29, 2025; Miami Gardens, Florida, USA; New York Jets quarterback Justin Fields (7) takes the field to start the second half at...
News

Jets-Owner wirft Justin Fields unter den Bus

  • 22.10.2025
  • 08:22 Uhr