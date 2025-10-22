NFL - Las Vegas Raiders beenden Trade-Spekulationen um Maxx Crosby: "Er geht nirgendwo hin"

Auch Crosby selbst machte deutlich, dass er in Las Vegas bleiben möchte. Der 28-Jährige, der seit seinem Draft 2019 ein Eckpfeiler der Raiders-Defense ist, stand in den vergangenen Wochen immer wieder im Fokus von Trade-Gerüchten.

Die Las Vegas Raiders haben Spekulationen um einen möglichen Trade ihres Defensive Ends Maxx Crosby ein Ende gesetzt. Wie NFL -Insider Tom Pelissero am Dienstag berichtete, besteht bei den Raiders keinerlei Interesse, den dreimaligen Pro-Bowler abzugeben.

Die Las Vegas Raiders spielen - erneut - eine Katastrophensaison. Eines steht jedoch fest: Defensive End Maxx Crosby wird nicht abgegeben.

Maxx Crosby: Die einzige Hoffnung der Las Vegas Raiders

Der Grund: Die Raiders kämpfen in der Saison 2025 mit einer enttäuschenden 2-5-Bilanz und einige Experten spekulierten, dass ein Rebuild mit dem Trade von Starspielern beginnen könnte. Doch General Manager Tom Telesco stellte klar: "Maxx ist das Herz unserer Defense. Er geht nirgendwo hin."

Crosby, der in dieser Saison bereits 5,5 Sacks und zwölf Tackles for Loss verbuchte, unterstrich seine Loyalität auf "X": "Vegas ist mein Zuhause. Ich bin ein Raider fürs Leben. Lasst uns weitermachen!"

Der Pass-Rusher, bekannt für seine unbändige Energie und Führungsqualitäten, unterschrieb 2022 eine Verlängerung bis 2026, die ihm 94 Millionen Dollar garantiert. Ein Trade würde zudem erhebliche Gehalts-Cap-Probleme verursachen.