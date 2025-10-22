Schwacher Saisonstart
NFL - Las Vegas Raiders beenden Trade-Spekulationen um Maxx Crosby: "Er geht nirgendwo hin"
- Veröffentlicht: 22.10.2025
- 10:24 Uhr
- Kai Esser
Die Las Vegas Raiders spielen - erneut - eine Katastrophensaison. Eines steht jedoch fest: Defensive End Maxx Crosby wird nicht abgegeben.
Die Las Vegas Raiders haben Spekulationen um einen möglichen Trade ihres Defensive Ends Maxx Crosby ein Ende gesetzt. Wie NFL-Insider Tom Pelissero am Dienstag berichtete, besteht bei den Raiders keinerlei Interesse, den dreimaligen Pro-Bowler abzugeben.
- Die Highlights der NFL auf Joyn
- Belichick für Einzug in die Hall of Fame nominiert
- Einspruch abgelehnt: Greenlaw bleibt gesperrt
Auch Crosby selbst machte deutlich, dass er in Las Vegas bleiben möchte. Der 28-Jährige, der seit seinem Draft 2019 ein Eckpfeiler der Raiders-Defense ist, stand in den vergangenen Wochen immer wieder im Fokus von Trade-Gerüchten.
Maxx Crosby: Die einzige Hoffnung der Las Vegas Raiders
Der Grund: Die Raiders kämpfen in der Saison 2025 mit einer enttäuschenden 2-5-Bilanz und einige Experten spekulierten, dass ein Rebuild mit dem Trade von Starspielern beginnen könnte. Doch General Manager Tom Telesco stellte klar: "Maxx ist das Herz unserer Defense. Er geht nirgendwo hin."
Crosby, der in dieser Saison bereits 5,5 Sacks und zwölf Tackles for Loss verbuchte, unterstrich seine Loyalität auf "X": "Vegas ist mein Zuhause. Ich bin ein Raider fürs Leben. Lasst uns weitermachen!"
Der Pass-Rusher, bekannt für seine unbändige Energie und Führungsqualitäten, unterschrieb 2022 eine Verlängerung bis 2026, die ihm 94 Millionen Dollar garantiert. Ein Trade würde zudem erhebliche Gehalts-Cap-Probleme verursachen.