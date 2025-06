Trey Hendrickson (Cincinnati Bengals)

Im vergangenen Jahr war Trey Hendrickson der beste Spieler einer ansonsten schwachen Bengals-Defense, er führte sogar die NFL in Sachen Sacks an. Einen neuen Vertrag war dies den Verantwortlichen aber nicht wert. Seit Monaten hängt Hendrickson in der Schwebe und beschwerte sich jüngst öffentlich über seine Situation. Am Minicamp nimmt er wenig überraschend nicht teil.