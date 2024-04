NFL: Denver Broncos zeigen neue Trikots

Anzeige

Die Denver Broncos greifen in der neuen Saison mit neuen Trikots an. Die Jerseys hat das Team aus Colorado nun vorgestellt.

Die Denver Broncos rüsten sich für die kommende Saison. Der dreimalige Super-Bowl-Gewinner hat wenige Tage vor dem NFL Draft (25. 28. April) via "Twitter" seine neuen Trikots präsentiert.

In einem gut zweiminütigen Clip zeigen die Broncos ihren Fans, auf was sie sich in der neuen Spielzeit gefasst machen dürfen.

Die englische Bezeichnung "Broncos" steht übersetzt für ungezähmte Pferde. Diese werden auch im Video entsprechend in Szene gesetzt, indem sie durch die Gebirgslandschaft galoppieren, wenngleich es sportlich in den vergangenen Jahren mehr Tiefen als Höhen gegeben hat.

Vielmehr dürfte die Broncos-Fans nun jedoch interessieren, in welchen Farbkombinationen ihr Team den Weg zurück zu alten Erfolgen bestreiten möchte. Dabei hält sich die Franchise an die traditionellen Farben Blau, Weiß und Orange.