NFL in Berlin: Was kaum jemand weiß - es wäre nicht das erste Mal

Geht die NFL nach Berlin? Es sieht gut aus, dass die Hauptstadt Spiele bekommt. Es wäre aber nicht das erste Mal, dass die NFL in Berlin zu Gast ist.

Die Dallas Cowboys gewannen den Super Bowl. Berti Vogts war Bundestrainer. Und Michael Schumacher wurde erstmals Formel-1-Weltmeister.

Wir sprechen vom Jahr 1994. Was wahrscheinlich die wenigsten damit verbinden, ist der bis heute letzte Auftritt der NFL in Berlin. Das war am 13. August 1994, und damals trugen die New York Giants und die San Diego Chargers ein Vorbereitungsspiel im Hinblick auf die neue Saison aus.

American Bowl hieß die Veranstaltungsreihe, die von der NFL von 1986 bis 2005 ausgetragen wurde. Dabei wurde jedes Jahr mindestens ein Preseason-Spiel in einem anderen Land ausgetragen.

Von 1990 bis 1994 war die NFL dabei insgesamt fünf Mal in Berlin zu Gast.