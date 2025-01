NFL - Divisional Round: Preise für Commanders at Lions explodieren

Vier Partien stehen in der Divisional Round der NFL-Playoffs an. Dabei ist ein Match bei den Fans beliebter als die restlichen drei zusammen.

Commanders at Lions teurer als restlichen Spiele zusammen

Dort spielen die Detroit Lions gegen die Washington Commanders im heimischen Ford Field-Stadion. Der Andrang auf das Matchup schlägt die restlichen Spiele bei weitem - zumindest der Preis-Einschätzung nach.

Während man für Ravens at Bills mindestens 145 Dollar zahlen muss, um ins Stadion zu kommen, sind es bei Texans at Chiefs gerade einmal 125 Dollar. Und in Buffalo bekäme der Fan das Duell der MVP-Kandidaten Josh Allen und Lamar Jackson zu sehen. Rams at Eagles kommt auf den höchsten Wert mit mindestens 229 Dollar für den Eintritt.

Wenn man also alle drei Spiele sehen möchte, müsste kommt man auf einen Minimalpreis von 499 Dollar. Ein Witz für die letzte Partie.

Möchte man in Detroit die Divisional Round sehen, muss der allgemeine NFL-Fan ganze 515 Dollar bezahlen - für die schwächste Kategorie. Und damit mehr, als für alle drei restlichen Spiele zusammen.