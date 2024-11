NFL - Dolphins: Tua Tagovailoa will nicht "Aushängeschild für Gehirnerschütterungen" sein

Vor dem Monday Night Game zwischen Rams und Dolphins wird Miami-Spielmacher Tua Tagovailoa und seine Gesundheit ausführlich im US-TV analysiert.

Mit einem 23:15-Sieg gegen die Los Angeles Rams haben die Miami Dolphins ihre Playoff-Hoffnungen in der NFL am Leben gehalten. Noch vor der Partie, in der "ESPN"-Sendung "Monday Night Countdown", wurde Dolphins-Quarterback Tua Tagovailoa ausführlich thematisiert.

Inhalt dabei unter anderem: Die wiederholten Gehirnerschütterungen des Spielmachers und seine Zukunft.

Auch der Signal Caller selbst kam zu Wort. In Bezug auf die Partie gegen die Buffalo Bills im September, als er sich seine jüngste Concussion zugezogen hatte, sagte er: "Am Ende habe ich eine Entscheidung getroffen, zu der offensichtlich jeder, der mich unterstützt, und jeder, der mich nicht unterstützt, sagt: 'Junge, was machst du da?'"

Wichtig in diesem Zusammenhang auch die Frage nach seiner Zukunft. "Wenn sie (die Ärzte, die ihn untersucht haben, Anm.d.Red.) mir gesagt hätten, dass ich nicht spielen kann, hätte ich das definitiv in Betracht gezoben, aber es gab keine solchen Gespräche. Es ist mir nie in den Sinn gekommen, dass ich an einen Rücktritt denke", so Tagovailoa weiter.