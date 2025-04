Football-Talent Kyren Lacy ist tot. Der 24-Jährige hatte sich für den kommenden NFL Draft angemeldet. Nach seinem Tod erhebt sein Anwalt schwere Vorwürfe.

Der langjährige College-Football-Spieler Kyren Lacy ist tot. Entsprechende Medienberichte haben Familienmitglieder bestätigt.

Wie "ESPN" berichtet, hat der 24-Jährige laut Angaben der Behörden von Harris County, Texas, Selbstmord begangen. Demnach habe die Polizei die Verfolgung von Lacy aufgenommen, nachdem es zu einem Streit mit einem weiblichen Familienmitglied gekommen und Lacy in einem Fahrzeug geflohen sei.

"Nach Angaben der Behörden endete die Verfolgung von Lacy, als er einen Unfall verursachte", heißt es weiter: "Als die Beamten sich dem Fahrzeug näherten, um Lacy herauszuholen, sei er an einer offenbar selbst zugefügten Schusswunde gestorben."

Der Wide Receiver hatte sich im vergangenen Dezember für den kommenden NFL Draft angemeldet und galt durchaus als Kandidat für die beste Football-Liga der Welt.

Allerdings stand seine Zukunft als Profi in den Sternen. Wenige Tage vor seiner Anmeldung für den Draft war Lacy mutmaßlich in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt, an dessen Folgen ein 78 Jahre alter ehemaliger US-Marine starb.