Football-Talent Kyren Lacy ist tot. Der 24-Jährige hatte sich für den kommenden NFL Draft angemeldet, allerdings war seine Zukunft nach einem schrecklichen Vorfall im vergangenen Dezember unklar.

Der langjährige College-Football-Spieler Kyren Lacy ist tot. Das berichten mehrere Medien in den USA übereinstimmend. Zu den Umständen seines Todes ist nichts bekannt.

Der 24 Jahre alte Wide Receiver hatte sich im vergangenen Dezember für den kommenden NFL Draft angemeldet und galt durchaus als Kandidat für die beste Football-Liga der Welt.

Allerdings stand seine Zukunft als Profi in den Sternen. Wenige Tage vor seiner Anmeldung für den Draft war Lacy mutmaßlich in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt, an dessen Folgen ein 78-jähriger ehemaliger US-Marine starb.

Lacy soll den Unfall verursacht und sich anschließend vom Unfallort entfernt haben, ohne Rettungskräfte zu verständigen. Die Polizei ermittelte daher wegen fahrlässiger Tötung und Fahrerflucht gegen ihn und beantragte im Januar Haftbefehl.