Anzeige Vor dem Draft in Detroit spricht Chicago Bears Beatwriter Jason Lieser mit ran über den designierten Nummer 1 Pick Caleb Williams, den zweiten Erstrunden-Pick der Bears und warum er 2024 die Packers an 1 sieht. Das Interview führte Rainer Nachtwey In Chicago herrscht bereits vor dem Draft die Caleb-Mania. Der Quarterback wird mit dem ersten Pick von den in der Windy City ansässigen Bears gedraftet werden. Davon ist Jason Lieser, Bears-Reporter bei der "Chicago Sun Times" überzeugt. "Ich berichte schon seit Monaten über ihn, als wäre er ein Chicago Bears", sagt der langjährige Bears Beatwriter im Interview mit ran. Des Weiteren spricht Lieser über den Vergleich von Williams zu Patrick Mahomes, die Möglichkeiten der Bears mit dem 9. Draftpick und warum er die Packers als Nummer 1 der Division sieht. ran: Mr. Lieser, was geht ab in Caleb City? Jason Lieser (lacht): Oh, das sind wir jetzt schon seit Monaten. Die Bears haben sich seit Monaten auf Caleb Williams festgelegt. Klar wurde geheim gehalten, was sie mit Justin Fields machen wollen, aber es war immer Caleb. ran: Was macht diese Caleb-Mania in Chicago aus? Lieser: Es wird einfach anders sein, als mit jedem anderen Quarterback, ja mit jedem anderen Sportstar, den Chicago in den letzten Jahren hatte. Wenn er hierherkommt, wissen wir zwar nicht, was er als Pro draufhat, aber was er als College-Spieler erreicht hat. So jemanden, mit den Voraussetzungen, hatten wir hier noch nicht.

ran: Was erwartet die Bears denn mit Caleb Williams? Lieser: Ein Kerl, der ein unglaublich vielseitiger Quarterback und ein artistischer und talentierter Passgeber ist. Er kann laufen, aber er ist kein Justin Fields, dessen Stärke das Laufspiel ist. Sein Laufspiel ergänzt sein Gesamtspiel, seine Fähigkeiten als Passgeber. Wenn man ihn als Passgeber sieht, macht er Würfe, die du dir nicht vorstellen kannst, Würfe im Stile eines Patrick Mahomes. Würfe ohne jede Balance, mit kranken Armwinkeln. Damit will ich aber nicht sagen, dass er Patrick Mahomes ist oder ein Spieler wie vom Kaliber eines Patrick Mahomes. Aber er spielt vom Stil her ähnlich. ran: Also gibt es keine andere Wahl auch nicht Drake Maye, um den es mal Gerüchte gab? Lieser: Es war nie etwas wegen Drake Maye. Vielleicht waren sie mal angetan von Jayden Daniels, aber der hat maximal ein ähnliches Potenzial wie Caleb Williams, aber Williams ist einfach die sichere Bank. Ich sehe keine andere Wahl für die Bears, als Caleb Williams zu nehmen. ran: Gibt es noch eine andere Option? Ein Trade? Lieser: Wenn, würden sie den größten Gegenwert bekommen, den es je für einen Draftpick gegeben hat. Es müsste so groß sein, dass es sie überfährt. Aber es gibt ja auch einen Grund dafür. Derjenige müsste so überzeugt davon sein, dass er seinen Klub so voranbringt. Was wiederum ein Grund für die Bears wäre, ihn zu nehmen und nicht abzugeben. Ich bin davon überzeugt, dass sie schon absolut kranke Angebote bekommen haben, sie aber abgelehnt haben. Weil die Bears Williams brauchen, sie brauchen einen Quarterback, der sie auf das nächste Level hebt.

ran: Die Bears haben auch noch den 9. Pick. Wie sieht es da aus? Lieser: Normalerweise wäre das eine große Story für uns, dass die Bears in den Top 10 draften, aber jetzt wird er komplett in Schatten gestellt. Aber eigentlich erhoffst du dir in jedem anderen Jahr, wenn du so früh pickst, dass du einen zukünftigen Hall of Famer damit ziehst. Ryan Poles wird sicherlich in der Versuchung sein, den 9. Pick wegzutraden, um ihn in mehrere zu verwandeln, vor allem, weil sie keinen Zweitrunden-Pick haben. ran: Was würden Sie machen? Lieser: Ich halte davon nichts, ich bin der Meinung, dass man einen weiteren Starspieler im Team haben sollte. Und an 9. Stelle bekommst du den. Ich persönlich würde Pass Rusher favorisieren. Sie haben einen in Montez Sweat, aber du brauchst zwei. Es ist außergewöhnlich, dass du dir an 9. Stelle den besten Pass Rusher aussuchen kannst. ran: Und Poles? Lieser: Ich denke zurücktraden oder – da er ein ja selbst ein Offensive Lineman mit Leib und Seele ist – einen Left Tackle wählen. Letztes Jahr Right Tackle mit Darnell Wright, jetzt Left Tackle, dann könnte er Braxton Jones als Swing Tackle einsetzen, das wäre eine richtig gute O-Line für einen Rookie Quarterback. Das würde Caleb Williams‘ Leben um einiges leichter machen. ran: Der beste in Joe Alt wäre dann aber wahrscheinlich schon weg ... Lieser: Ja, aber es gibt noch Olu Fashanu. Es hilft auch, dass sich Caleb und er aus High School Zeiten kennen. Sie haben da schon zusammen an der Gonzaga Prep in Washington D.C. gespielt. Es würde ihm bei der Eingewöhnung an die NFL helfen. Vielleicht ist es auch nur eine Fußnote, dass sie mal zusammengespielt haben, aber in dem Fall hängt so viel von Caleb Williams ab, so viele Jobs, du willst alles richtig machen, alles, damit dieser junge Mann erfolgreich ist, denn deine Karriere als Ryan Poles hängt mit der von Caleb Williams ab.

