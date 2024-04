NFL Draft 2024: Caleb Williams in der Quarterback-Analyse

NFL Draft 2024: Die zehn besten Receiver in der Analyse

Die heiße Phase der Free Agency ist durch, die NFL-Teams richten ihren vollen Fokus auf den anstehenden NFL Draft. Im diesjährigen Jahrgang stechen die Wide Receiver sowohl in der Spitze als auch in der Breite positiv hervor. ran hat die zehn besten Youngster unter die Lupe genommen. © Imago