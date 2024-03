NFL Draft 2024: Compensatory Picks stehen fest - Rams und 49ers dürfen sich freuen

Anzeige

Jedes Jahr erhalten ausgewählte NFL-Teams vor dem Draft zusätzliche Picks, sogenannte Compensatory Picks. Jetzt stehen die genauen Picks für den Draft 2024 fest.

Die Los Angeles Rams und die San Francisco 49ers dürfen sich im NFL-Draft 2024 über jeweils fünf zusätzliche Picks freuen. Das geht aus der Liste der sogenannten Compensatory Picks hervor, die am Freitag veröffentlicht wurde.

Insgesamt wurden 34 zusätzliche Draft Picks an 14 Teams verteilt. Vier Picks können in Runde drei genutzt werden, drei sind für Runde vier vorgesehen, neun Picks gibt es in Runde fünf zusätzlich. Die meisten Compensatory Picks gibt es in der sechsten Runde (13), fünf weitere wurden auf die siebte und letzte Draft-Runde verteilt.

Mit Compensatory Picks will die NFL Teams begünstigen, die in der Free Agency des Vorjahres eine besonders hohe Zahl an qualitativ hochwertigen Spielern verloren haben oder die einen Aderlass auf wichtigen Positionen im Trainerstab oder Front Office zu verkraften hatten. Etwa durch den Abgang von Coordinators, die von anderen Teams als Head Coach abgeworben wurden.

Nach den Regeln für Compensatory Draft Picks ist ein Team, das in der vergangenen Offseason mehr oder bessere Compensatory Free Agents (CFA) verliert, als es erworben hat, berechtigt, Compensatory Draft Picks zu erhalten.

Die Höhe der Entschädigung für Free Agents wird anhand einer Formel ermittelt, die auf dem Gehalt, der Spielzeit und den Erfolgen in der vergangenen Saison basiert. Die Formel wurde vom NFL-Managementrat entwickelt. Nicht jeder Free Agent, den ein Verein verliert oder unter Vertrag nimmt, wird von dieser Formel erfasst.