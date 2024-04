Anzeige Der NFL Draft 2024 steht kurz bevor. ran zeigt vorab die aktuellen News und Gerüchte um die Top-Prospects im Ticker. Das neue Liga-Jahr der NFL hat begonnen, die Free Agency ist in vollem Gange. Und in wenigen Tagen steht bereits der diesjährige Draft auf dem Programm. Von 25. bis 27. April werden in Detroit die aussichtsreichsten Talente vom College von den Teams der größten Football-Liga der Welt ausgewählt. Im Vorfeld gibt es bereits zahlreiche Gerüchte, wo die Top-Prospects landen könnten. ran gibt eine Übersicht zu den aktuellen News rund um den Draft 2024 im Ticker.

+++ Update, 17. April, 10:00 Uhr: Rekord in erster Runde wahrscheinlich? +++ Über die Tiefe der Quarterback-Klasse um Caleb Williams und Co. in diesem Draft wurde bereits ausgiebig gesprochen. Doch auch neben dieser Positionsgruppe werden deutlich mehr Offense-Spieler in den Mock Drafts in der ersten Runde gerankt als Athleten aus der Defense. Die Erwartungen sind in diesem Jahr dadurch so hoch, dass die Experten davon ausgehen, dass es zu einem neuen Rekord kommen wird. Die bisherige Bestmarke liegt laut "ESPN" bei 19 und wurde bereits drei Mal erreicht - letztmals 2009. Dieser Wert soll in der kommenden Woche nicht nur eingestellt, sondern übertroffen werden. Und auch die Buchmacher sind offenbar der gleichen Meinung. Bei Anbieter "Caesars Sportsbook" liegt das Over/Under für alle in der ersten Runde gedrafteten Offensivspieler bei 21,5. Setzt man also auf über 21,5, müssen mindestens 22 Offense-Spieler in der ersten Runde für eine erfolgreiche Wette ausgewählt werden.

+++ Update, 15. April, 06:35 Uhr: J.J. McCarthy besucht die Patriots +++ Die New England Patriots haben im diesjährigen Nummer-3-Pick des Drafts einiges in der Hand - alles andere als ein Quarterback-Pick wäre wohl durchaus überraschend. Für diesen Pick bereitet sich die Franchise bereits vor und lädt dazu eines der Top-Prospects zu sich ein. J.J.McCarthy hat die Franchise am Sonntagabend besucht und gemeinsam mit den Verantwortlichen zu Abend essen. Am Montag soll er sich ebenfalls in Foxborough die Facilities der Patriots ansehen. McCarthy, der im College für Michigan auflief, war nicht das erste Top-Talent, mit dem sich die Verantwortlichen New Englands trafen. Auch North Carolinas Drake Maye und LSU-Spielmacher Jayden Daniels waren bereits in Boston zu Besuch.

+++ Update, 14. April, 10:20 Uhr: Endet die historische Draft-Serie der Los Angeles Rams? +++ Beim Draft 2024 könnte eine kuriose Serie zu Ende gehen, die es so in der NFL seit über 30 Jahren nicht mehr gab. Die Los Angeles Rams hatten in den vergangenen sieben Drafts keinen einzigen Erstrunden-Pick. Das ist die zweitlängste Serie der NFL-Historie. Zuletzt hatten die Rams im Draft 2016 einen Spieler in der ersten Runde ausgewählt. Als Nummer-1-Pick kam Quarterback Jared Goff zu den Rams. Zur zeitlichen Einordnung: Damals ist die Franchise frisch aus St. Louis zurück nach Los Angeles gezogen. Seitdem sorgten Trades immer wieder dafür, dass die Rams am ersten Draft-Tag der vergangenen Jahre keine Rolle spielten. Sieben Jahre am Stück gab es das davor zuletzt bei Washington in den Jahren 1984 bis 1990. Den einsamen Rekord ohne Erstrunden-Pick hält ebenfalls Washington, das von 1969 bis 1979 ganze elf Drafts in Folge keinen Erstrunden-Pick hatte. Vieles spricht dafür, dass die Rams ihre Durststrecke 2024 beenden. Für Head Coach Sean McVay wäre es eine NFL-Premiere: der erste First-Rounder seiner Karriere als Cheftrainer. Aktuell hat McVay tatsächlich mehr Super-Bowl-Ringe als eigene Erstrunden-Picks vorzuweisen.

+++ Update, 13. April, 22:16 Uhr: Caleb Williams macht großspurige Ankündigung ++ Beim NFL-Draft finden die größten College-Stars die Teams, mit denen sie künftig in der Profiliga an den Start gehen. Für die Talente geht es aber auch darum, zu sehen und gesehen zu werden. Was das betrifft, hat Caleb Williams seine Social-Media-Community schon mal in pure Aufregung versetzt. Denn der 22 Jahre alte Quarterback kündigte über X schon mal an: "Wartet mal ab, bis ihr meinen Anzug und das Kleid meiner Freundin seht". Die Reaktionen kamen prompt. Ein User postete ein KI-Video, in dem er Williams eine riesige Fan-Menge bei einem Auftritt wie ein Rockstar in Ekstase versetzt.

Ein anderer stellt schon mal ein Foto eines sehr schrilles Damenkleides ins Netz - mit einer riesigen Kopfbedeckung und ausgefallenen blauen Streifen.

Die Auflösung dessen, was Williams gemeint hat, gibt's am 25. April in Detroit...

+++ Update, 10. April, 10:15 Uhr: Jayden Daniels besucht die Commanders +++ Der Heisman-Trophy-Winner Jayden Daniels stattet in der kommenden Woche wohl einem NFL-Team einen Besuch ab. Laut NFL-Insider Adam Schefter besucht der Quarterback am kommenden Montag und Dienstag die Washington Commanders. Die Commanders picken im diesjährigen Draft an zweiter Stelle - dass die Franchise dringend einen neuen Quarterback braucht und auch einen der Top-Prospects wählen wird, ist kein Geheimnis. Derzeit stehen in Washington die Routiniers Marcus Mariota, Jeff Driskel und der 25 Jahre alte Jake Fromm im Kader. Alles drei Spieler, die nicht unbedingt Starting-Quarterbacks sind. Gerüchte, dass LSU-Spielmacher Daniels an zweiter Stelle - und demnach von den Commanders - gepickt wird, gibt es schon länger. Nun kann er sich von seiner besten Seite in Washington präsentieren.

+++ Update, 09. April, 7:25 Uhr: Nach Alkoholfahrt und Verhaftung - Sweat besucht wohl zwei Teams +++ Nach seiner Verhaftung wegen Trunkenheit am Steuer (siehe Eintrag vom 7. April) ist T'Vondre Sweat laut "NFL Media" wieder auf freiem Fuß. Der ehemalige Defensive Tackle der Texans Longhorns hinterlegte demnach eine Kaution in Höhe von 3.000 US-Dollar. Wie weiterhin berichtet wird, hat der 22-Jährige trotz des Vorfalls auch zwei Besuche bei NFL-Teams. Am Montag war er wohl zu Gast bei den Tennessee Titans, im weiteren Verlauf der Woche geht es offenbar auch noch zu den Seattle Seahawks. Sweat, der 2023 mit der Outland Trophy für den besten Interior Lineman ausgezeichnet wurde, galt bis zu seiner Trunkenheitsfahrt als ein nahezu sicherer Pick für einen der ersten beiden Draft-Tage.

+++ Update, 07. April, 23:10 Uhr: Alkohol am Steuer! T'Vondre Sweat verhaftet +++ T'Vondre Sweat, der zuletzt für die Texas Longhorns spielte, wurde verhaftet. Das berichtete der TV-Sender "KXAN" aus Austin. Grund dafür ist, dass der 22-Jährige unter Alkoholeinfluss Auto gefahren ist. Die Longhorns bestätigten den Vorfall. Nach Angaben des Gefängnisses von Travis County wurde Sweat in der Nacht von Samstag auf Sonntag festgenommen, eine Kaution wurde noch nicht festgelegt. Der Defensive Tackle war in der vergangenen Saison wohl der größte Star der Longhorns in den College-Football-Playoffs und gewann einige individuelle Auszeichnungen. Er wurde von vielen Experten als Zweitrunden-Pick gehandelt und unter anderem mit den Houston Texans in Verbindung gebracht. Dieser Vorfall könnte ihn im Draft einige Plätze oder gar ganze Runden kosten. Da die Rookie-Gehälter an die Draft-Position gekoppelt sind, könnte die Alkoholfahrt Swift auch eine ganze Stange Geld kosten.

+++ Update, 07. April, 14:50 Uhr: Marvin Harrison Jr. zu Gast bei den Arizona Cardinals +++ Marvin Harrison Jr. gilt als designierter Top-5-Pick und wird vermutlich der erste Wide Receiver sein, der beim NFL Draft ausgewählt wird. Es gilt als nicht unwahrscheinlich, dass der ehemalige Buckeye in der NFL für die Arizona Cardinals auflaufen wird. Das Team von Quarterback Kyler Murray hat den vierten Pick und könnte die erste Mannschaft sein, die sich keinen Quarterback schnappt. Dazu passt auch, dass Harrison den Cardinals am Freitag einen Besuch abstattete. Das berichtet NFL-Insider Ian Rapoport.

+++ Update, 03. April, 21:21 Uhr: Michael Penix trifft sich mit mehreren Teams +++ Michael Penix Jr. gilt als vielversprechender Quarterback. Experten erwarten, dass der 23-Jährige im kommenden Draft in der ersten Runde vom Board gehen wird. An Interessenten dürfte es nicht mangeln. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, soll sich der ehemalige Quarterback der Washington Huskies jüngst mit den Denver Broncos und den Las Vegas Raiders getroffen haben. Die Broncos besitzen Pick Nummer zwölf, die Raiders Nummer 13. Ein Quarterback könnte also in Reichweite sein. Vergangene Woche absolvierte Penix sein Pro Day Workout. Seitdem kann er sich mit potenziellen Teams zu ersten Gesprächen treffen. Gegenüber "ESPN" verriet er, dass auch die New York Giants, Atlanta Falcons und Pittsburgh Steelers auf seiner Besucherliste stehen. Dabei überraschen vor allem die Falcons und Steelers. Das Team aus Atlanta holte in der Off-Season Kirk Cousins als neuen Starter. Die Steelers krempelten ihren Quarterback-Room in der Free Agency komplett um. Mit Routinier Russell Wilson und Ex-Bears-Spieler Justin Fields dürften ihre Posten als Starter und erster Backup schon vergeben sein.

+++ Update, 30. März, 17:25 Uhr: Jayden Daniels: "Mein Ellbogen ist völlig in Ordnung" +++ Ein Bild von LSU-Quarterback Jayden Daniels ging diese Woche wegen des seltsamen Aussehens seines rechten Ellbogens viral. Daniels reagierte nun und besteht darauf, dass mit ihm alles in Ordnung ist. Daniels schrieb auf "X": "Mein Ellbogen ist völlig in Ordnung." Das Bild einer großen Beule an Daniels' Wurfarm mag besorgniserregend ausgesehen haben. Ärzte, die sich zu Wort meldeten, sagten, dass es wie eine Schleimbeutelentzündung aussah. Dies sei ein relativ geringes Leiden. Nichts an Daniels' Ellbogen hat ihn bei der LSU eingeschränkt, wo er in den vergangenen beiden Jahren in jedem Spiel eingesetzt wurde und 2023 die "Heisman Trophy" für den besten College-Spieler gewann. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass Daniels der Favorit auf den zweiten Platz im NFL Draft 2024 ist.

+++ Update, 29. März, 10:25 Uhr: Haben sich Commanders mit 2. Pick für Jayden Daniels entschieden? +++ Jayden Daniels zählt neben Caleb Williams zu den besten Quarterbacks im kommenden Draft. Entsprechend groß ist das Interesse am Playmaker. Laut seinem Ex-Coach am College und großen Förderer bei den Tigers, Brian Kelly, könnte die Entscheidung, bei welcher Franchise Daniels in wenigen Wochen landen wird, aber bereits gefallen sein. Wie "CBS Sports" berichtet, zerstreute der 62-Jährige mögliche Zweifel an der Physis seines Schützlings und gab einen klaren Wink, wo das Juwel landen könnte: "Daniels wird sich sehr engagiert um sich selbst kümmern, sodass man sich keine Sorgen um seine Größe machen muss oder ob er nicht genug wiegt. Lamar Jackson hat einen ziemlich guten Job für seine Größe gemacht. Und auch Patrick Mahomes würde ich nicht als Riese bezeichnen. Daniels wird den Ball zu den Playmakern bringen und Plays machen - für Washington." Die Commanders besitzen den 2. Pick der ersten Runde. Der neue Head Coach der Washington Commanders, Dan Quinn, erklärte laut NFL-Reporter Tom Pelissero vor wenigen Tagen, dass man sich durchaus vorstellen könne, einen Quarterback mit dem zweiten Pick zu verpflichten. Der Heisman Trophy-Gewinner von 2023 legte in seiner letzten Spielzeit an der LSU mit 72,2 Prozent angebrachter Pässe für 3812 Passing Yards und 40 Passing Touchdowns bei nur vier Interceptions bärenstarke Zahlen auf. Dazu bewies sich der Playmaker mit 1134 Rushing Yards und 10 Touchdowns auch als exzellenter Läufer.

+++ Update, 28. März, 10:45 Uhr: Giants veranstalten privates Workout mit Quarterback J.J. McCarthy +++ J.J. McCarthy ist bei den Wettanbiertern der Favorit für die Wahl des zweiten Quarterbacks im Draft. Das bedeutet, dass er voraussichtlich bei den Washington Commanders landen könnte, wenn die Chicago Bears wie erwartet an Position eins Caleb Williams auswählen werden, es sei denn, eines der Teams tradet für weitere Picks nach unten. Für den Fall der Fälle machen sich zahlreiche Teams daher vorab bereits ein genaueres Bild von den Top-Quarterback-Kandidaten. Wie "Pro Football Talk" berichtet, werden die New York Giants am Ostersonntag eine Delegation nach Ann Arbor schicken, um ein privates Workout mit dem Quarterback aus Michigan abzuhalten. Das Team schickte in der vergangenen Woche bereits den stellvertretenden General Manager Brandon Brown und Quarterbacks Coach/Passing Game Coordinator Shea Tierney zu McCarthys Pro Day. Doch damit nicht genug. Die Giants haben daneben auch General Manager Joe Schoen und Head Coach Brian Daboll zum Pro Day der LSU geschickt, um Jayden Daniels zu beobachten, und am Donnerstag werden sie North Carolinas Drake Maye begutachten. "Big Blue" besitzt den sechsten Pick im Draft und hat sich intern offenbar darauf geeinigt, einen Nachfolger für Daniel Jones zu verpflichten, der 2023 zwar erst einen teuren Vertrag über vier Jahre und bis zu 160 Millionen Dollar unterschrieben hatte, die Erwartungen als Franchise Quarterback aber nicht erfüllen konnte.