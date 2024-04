Anzeige Der NFL Draft 2024 steht kurz bevor. ran zeigt vorab die aktuellen News und Gerüchte um die Top-Prospects im Ticker. Das neue Liga-Jahr der NFL hat begonnen, die Free Agency ist in vollem Gange. Und in wenigen Wochen steht bereits der diesjährige Draft auf dem Programm. Von 25. bis 27. April werden in Detroit die aussichtsreichsten Talente vom College von den Teams der größten Football-Liga der Welt ausgewählt. Im Vorfeld gibt es bereits zahlreiche Gerüchte, wo die Top-Prospects landen könnten. ran gibt eine Übersicht zu den aktuellen News rund um den Draft 2024 im Ticker.

+++ Update, 03. April, 21:21 Uhr: Michael Penix trifft sich mit mehreren Teams +++ Michael Penix Jr. gilt als vielversprechender Quarterback. Experten erwarten, dass der 23-Jährige im kommenden Draft in der ersten Runde vom Board gehen wird. An Interessenten dürfte es nicht mangeln. Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, soll sich der ehemalige Quarterback der Washington Huskies jüngst mit den Denver Broncos und den Las Vegas Raiders getroffen haben. Die Broncos besitzen Pick Nummer zwölf, die Raiders Nummer 13. Ein Quarterback könnte also in Reichweite sein. Vergangene Woche absolvierte Penix sein Pro Day Workout. Seitdem kann er sich mit potenziellen Teams zu ersten Gesprächen treffen. Gegenüber "ESPN" verriet er, dass auch die New York Giants, Atlanta Falcons und Pittsburgh Steelers auf seiner Besucherliste stehen. Dabei überraschen vor allem die Falcons und Steelers. Das Team aus Atlanta holte in der Off-Season Kirk Cousins als neuen Starter. Die Steelers krempelten ihren Quarterback-Room in der Free Agency komplett um. Mit Routinier Russell Wilson und Ex-Bears-Spieler Justin Fields dürften ihre Posten als Starter und erster Backup schon vergeben sein.

+++ Update, 30. März, 17:25 Uhr: Jayden Daniels: "Mein Ellbogen ist völlig in Ordnung" +++ Ein Bild von LSU-Quarterback Jayden Daniels ging diese Woche wegen des seltsamen Aussehens seines rechten Ellbogens viral. Daniels reagierte nun und besteht darauf, dass mit ihm alles in Ordnung ist. Daniels schrieb auf "X": "Mein Ellbogen ist völlig in Ordnung." Das Bild einer großen Beule an Daniels' Wurfarm mag besorgniserregend ausgesehen haben. Ärzte, die sich zu Wort meldeten, sagten, dass es wie eine Schleimbeutelentzündung aussah. Dies sei ein relativ geringes Leiden. Nichts an Daniels' Ellbogen hat ihn bei der LSU eingeschränkt, wo er in den vergangenen beiden Jahren in jedem Spiel eingesetzt wurde und 2023 die "Heisman Trophy" für den besten College-Spieler gewann. Aktuell deutet vieles darauf hin, dass Daniels der Favorit auf den zweiten Platz im NFL Draft 2024 ist.

+++ Update, 29. März, 10:25 Uhr: Haben sich Commanders mit 2. Pick für Jayden Daniels entschieden? +++ Jayden Daniels zählt neben Caleb Williams zu den besten Quarterbacks im kommenden Draft. Entsprechend groß ist das Interesse am Playmaker. Laut seinem Ex-Coach am College und großen Förderer bei den Tigers, Brian Kelly, könnte die Entscheidung, bei welcher Franchise Daniels in wenigen Wochen landen wird, aber bereits gefallen sein. Wie "CBS Sports" berichtet, zerstreute der 62-Jährige mögliche Zweifel an der Physis seines Schützlings und gab einen klaren Wink, wo das Juwel landen könnte: "Daniels wird sich sehr engagiert um sich selbst kümmern, sodass man sich keine Sorgen um seine Größe machen muss oder ob er nicht genug wiegt. Lamar Jackson hat einen ziemlich guten Job für seine Größe gemacht. Und auch Patrick Mahomes würde ich nicht als Riese bezeichnen. Daniels wird den Ball zu den Playmakern bringen und Plays machen - für Washington." Die Commanders besitzen den 2. Pick der ersten Runde. Der neue Head Coach der Washington Commanders, Dan Quinn, erklärte laut NFL-Reporter Tom Pelissero vor wenigen Tagen, dass man sich durchaus vorstellen könne, einen Quarterback mit dem zweiten Pick zu verpflichten. Der Heisman Trophy-Gewinner von 2023 legte in seiner letzten Spielzeit an der LSU mit 72,2 Prozent angebrachter Pässe für 3812 Passing Yards und 40 Passing Touchdowns bei nur vier Interceptions bärenstarke Zahlen auf. Dazu bewies sich der Playmaker mit 1134 Rushing Yards und 10 Touchdowns auch als exzellenter Läufer.

+++ Update, 28. März, 10:45 Uhr: Giants veranstalten privates Workout mit Quarterback J.J. McCarthy +++ J.J. McCarthy ist bei den Wettanbiertern der Favorit für die Wahl des zweiten Quarterbacks im Draft. Das bedeutet, dass er voraussichtlich bei den Washington Commanders landen könnte, wenn die Chicago Bears wie erwartet an Position eins Caleb Williams auswählen werden, es sei denn, eines der Teams tradet für weitere Picks nach unten. Für den Fall der Fälle machen sich zahlreiche Teams daher vorab bereits ein genaueres Bild von den Top-Quarterback-Kandidaten. Wie "Pro Football Talk" berichtet, werden die New York Giants am Ostersonntag eine Delegation nach Ann Arbor schicken, um ein privates Workout mit dem Quarterback aus Michigan abzuhalten. Das Team schickte in der vergangenen Woche bereits den stellvertretenden General Manager Brandon Brown und Quarterbacks Coach/Passing Game Coordinator Shea Tierney zu McCarthys Pro Day. Doch damit nicht genug. Die Giants haben daneben auch General Manager Joe Schoen und Head Coach Brian Daboll zum Pro Day der LSU geschickt, um Jayden Daniels zu beobachten, und am Donnerstag werden sie North Carolinas Drake Maye begutachten. "Big Blue" besitzt den sechsten Pick im Draft und hat sich intern offenbar darauf geeinigt, einen Nachfolger für Daniel Jones zu verpflichten, der 2023 zwar erst einen teuren Vertrag über vier Jahre und bis zu 160 Millionen Dollar unterschrieben hatte, die Erwartungen als Franchise Quarterback aber nicht erfüllen konnte.