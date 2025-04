Dass Shedeur Sanders und andere Prospects beim Draft 2025 Opfer von Prank-Anrufen werden, ist unschön und unnötig. Die NFL muss handeln. Ein Kommentar.

Von Franziska Wendler

Demut ist beim besten Willen nicht die Kernkompetenz der Familie Sanders. Weder die von Papa Deion, noch die von Sohn Shedeur. Großspurige Ankündigungen schon Wochen vor dem Draft, das Einrichten eines protzigen Draft-Rooms. Understatement? Fehlanzeige.

Mit einem Erstrunden-Pick, oder gar einer Auswahl in den Top 10, klappte es dennoch nicht. Sanders wurde erst an Tag drei in Runde fünf von den Cleveland Browns ausgewählt, vorher musste er aber noch einen bösen Streich über sich ergehen lassen.

In Erwartung des erlösenden Anrufs einer Franchise wurde Sanders Opfer eines fiesen Pranks. Jax Ulbrich, der Sohn von Falcons-Defensive-Coordinator Jeff Ulbrich, rief bei dem Quarterback an, gab sich als Saints-General Manager Mickey Loomis aus und verkündete, das Team aus New Orleans werde ihn auswählen.

"Ja, Sir, lasst uns legendär sein", antwortete Sanders darauf, ehe der Anrufer seinen fiesen Streich aufdeckte. Mit dem entsprechenden Pick wählten die Saints Augenblicke später einen anderen Quarterback.