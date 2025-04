New England Patriots: Note 1

Der Rebuild der Patriots geht in rasantem Tempo weiter und hat nach der Defense in der Free Agents nun auch die Offense im Draft erfasst - mit extrem guten Picks. Will Campbell ist eine Sofortverstärkung in der Offensive Line, Running Back TreVeyon Henderson und Wide Receiver Kyle Williams können wichtige Playmaker werden. Was bei den Patriots natürlich nicht fehlen durfte, ist der Kicker-Pick in Runde sechs. Alles in allem jedoch ein hervorragender Draft für New England.