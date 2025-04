Der NFL Draft 2025 steht kurz bevor. Die Gerüchteküche in den US-Medien läuft heiß. Wer tradet sich hoch, wer fällt tief, wer überrascht mit seinem Pick?

Wenn es Donnerstagnacht um kurz nach 1 Uhr heißt "The Tennessee Titans are now on the Clock" und wenig später "The Pick is in", dann geht die heiße Phase des NFL-Drafts 2025 so richtig los.

Dann beginnen die Trades, die Überraschungen, die Entscheidungen für oder gegen ein College-Talent.

Aktuell spekuliert die US-Medienlandschaft gehörig. ran versucht euch einen Überblick über die fünf größten Gerüchte vor dem anstehenden Draft zu verschaffen.