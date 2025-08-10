NFL - Drama um Rashawn Slater zeigt: Streiks lohnen sich für Parsons und Co. - ein Kommentar

Immer wieder treten Spieler in den Streik, um einen neuen Vertrag zu bekommen. Der Fall Rashawn Slater verdeutlicht, warum das nicht geldgeil, sondern nachvollziehbar ist. Ein Kommentar. Von Andreas Reiners Hold-in. Oder Holdout. Oder auch einfach nur Streik. Es ist im Grunde egal, wie man es nennt, wenn Spieler in der NFL für mehr Geld kämpfen. Wie aktuell Micah Parsons, Terry McLaurin, Trey Hendrickson, James Cook oder Cam Heyward. Fakt ist, dass Spieler wie Parsons und Co. selten dafür bejubelt werden, wenn sie sich rausnehmen und einzelne Trainings oder ganze Camps auslassen, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Und um sich damit auch selbst zu schützen. Ausgewählte Spiele der NFL-Preseason gibt's LIVE und im RELIVE auf Joyn "Geldgeil" heißt es dann, oder "Respektiert den Vertrag". Das Arbeitspapier, das zum Zeitpunkt des Streiks vorhanden ist, aber meist nur noch ein Jahr läuft.

NFL-Stars und die Verträge: Jammern auf hohem Niveau Und ja, in sehr vielen Fällen hat der betreffende Spieler bis zu dem Zeitpunkt mindestens gut, wenn nicht sogar exorbitant gut verdient, nicht selten auch ausgesorgt. Das ist deshalb immer auch jammern auf hohem Niveau. Das kann man den Spielern aber nicht zum Vorwurf machen. Denn bei den extrem abgezockt wirkenden und auf die Finanzen fokussierten Maßnahmen der Stars muss man sich von einem romantischen Ansatz freimachen und die NFL als das akzeptieren, was sie ist: ein Milliarden-Business. Aber eben auch ein knallhartes. Das gilt für beide Seiten. Rashawn Slater ist in der Hinsicht ein aktuelles, gutes Beispiel.

Slater: Erst Zahltag, dann Saisonaus Er hat Ende Juli seinen Zahltag gehabt, wurde zum bestbezahlten O-Liner. 114 Millionen Dollar bekommt er für vier Jahre. NFL: EQ St. Brown, Jakob Johnson und Co.: Die aktuelle Situation der Deutschen in der Preseason Arbeiten muss er nach seiner aktiven Karriere nicht mehr, wenn er nicht alles falsch macht, ein paar folgende Generationen seiner Familie auch nicht. Keine zwei Wochen später ist die Saison für ihn beendet. Knie kaputt. So schnell geht es in der NFL. Der Vorteil: Jetzt haben die Los Angeles Chargers Pech gehabt.