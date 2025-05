Im Super Bowl können nur zwei Teams aufeinander treffen. Eine Division können dagegen jeweils vier Teams gewinnen. Einige Teams dominieren ihre Mini-Liga, in anderen sieht es etwas ausgeglichener aus. In der NFL gibt es viele prestigeträchtige Auszeichnungen. Für den Gewinn der Division gibt es zwar keinen weltberühmten Pokal wie die Vince Lombardi Trophy, dafür aber eine direkte Qualifikation für die Playoffs. Doch wie sehen die Bilanzen in den Divisions aus? Wo gibt es eine echte Vorherrschaft? Und wo wechseln sich die Sieger ab? Star-Linebacker geht zu den Detroit Lions

In der vergangenen Saison gab es in zwei der acht Divisions einen neuen Sieger im Vergleich zur Vorsaison. Die NFC West gewannen die LA Rams. Sie lösten die San Francisco 49ers ab. In der NFC East waren die späteren Super-Bowl-Champions der Philadelphia Eagles nicht zu schlagen. Vor ihnen war es das Team der Dallas Cowboys, das den Divisions-Titel holte. Drei Teams gewannen zum zweiten Mal hintereinander und konnten ihre Vormachtstellung jeweils unterstreichen. Das waren die Detroit Lions in der NFC North, die Houston Texans in der AFC South und die Baltimore Ravens in der AFC North.

Kansas City Chiefs mit Vormachtstellung in der AFC West Etwas deutlicher wird es da schon in der NFC South, die die Tampa Bay Buccaneers zum vierten Mal in Serie gewannen und in der AFC East, in der den Buffalo Bills das Kunststück zum fünften Mal gelang.

Ein Team setzt sich allerdings weit ab. Die Kansas City Chiefs haben nicht nur den Super Bowl mit drei Siegen in den letzten sechs Jahren dominiert, sondern lassen auch in ihrer Division keine Zweifel an ihrer sportlichen Stärke aufkommen. Die AFC West gewannen sie mit Patrick Mahomes und Travis Kelce in der vergangenen Saison zum neunten Mal in Folge und können mit einem weiteren Titel das Jahrzehnt der Dominanz vollmachen.

