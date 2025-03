Die NFL Saison 2024 ist vorbei. Nun beginnt die spannende Offseason. Ein wichtiger Teil: Die Free Agency. ran erklärt, was es damit auf sich hat. Die NFL Saison 2024 ist vorbei, die Philadelphia Eagles haben sich mit einem Sieg über die Kansas City Chiefs zum Champion gekrönt. Ganz nach dem Motto: "Vor der Saison ist nach der Saison", stehen in der Offseason direkt die nächsten spannenden NFL-Termine vor der Tür. Vom 27. Februar bis 3. März konnten sich die College-Talente beim NFL Scouting Combine im Lucas Oil Stadium in Indianapolis empfehlen. Vor dem Draft (25 bis 27. April) geht es aber erstmal um die gestandenen NFL-Profis. Die NFL Free Agency 2025 steht an. Aber was genau ist das eigentlich? (Stand: 04. März 2025)

Was ist die NFL Free Agency? Die NFL Free Agency kann so ein wenig mit der Transferphase aus anderen Sportarten wie dem Fußball verglichen werden. Dabei dürfen die 32 NFL-Teams Verträge mit Spielern abschließen, die zu diesem Zeitpunkt vereinslos sind. Dabei versuchen die Teams natürlich stets, die besten Akteure (die sogenannten "Free Agents") zu verpflichten, um ihren Kader für die kommende Saison zu verstärken. Mit Beginn der Free Agency dürfen zudem mögliche Trades abgeschlossen werden. Zeitgleich markiert der Beginn der Free Agency auch den Beginn des neuen NFL-Jahres.

Wann beginnt die NFL Free Agency 2025? Der offizielle Startschuss für die Free Agency ist der 12. März 2025. Ab da dürfen Free Agents neue Verträge unterzeichnen und Trades stattfinden. Jedoch dürfen Free Agents bereits ab dem 10. März mit ihren potenziellen neuen Teams sprechen und verhandeln. Eine Kontaktaufnahme vor dieser Deadline ist strengstens untersagt.

Das müssen die Teams während der Free Agency beachten Einerseits ist wichtig zu wissen, dass es unterschiedliche Arten von Free Agents gibts. Je nach Art gelten unterschiedliche Regeln. Dazu weiter unten im Text mehr. Zudem sind die Teams an den Salary Cap und damit an eine Obergrenze für Ausgaben gebunden. So mancher Franchise steht somit mehr Geld für neue Verträge zur Verfügung, als anderen.

So läuft die NFL Free Agency ab? Die NFL Free Agency hat mehrere Phasen: 1. Die Vorbereitung: Ab dem 18. Februar 2025 können Teams ihre Franchise Tags und Transition Tags vergeben. Hierbei handelt es sich um eine Möglichkeit, eigene Free Agents für ein weiteres Jahr zu einem hoch dotierten Vertrag zu halten. Diese können dann in der laufenden Free Agency keine Verträge mit anderen Teams abschließen. 2. "Legal Tampering Period": In dieser zweitägigen Phase ab dem 10. März 2025 dürfen die Teams erstmals mit potenziellen Free Agents sprechen und mögliche Verträge ausloten. Unterschrieben werden diese dann frühstens ab dem offiziellen Beginn. 3. Start der Free Agency: Dieser ist für den 12. März 2025, 22 Uhr deutscher Zeit festgelegt. Verträge und Trades dürfen nun offiziell abgeschlossen werden. 4. Das Ende: Ein offizielles Ablaufdatum hat die Free Agency in der NFL nicht. Dafür existieren verschiedene Fristen, die beachtet werden müssen. Diese können je nach Art des Free Agents variieren. Restricted Free Agents dürfen beispielsweise bis zum 18. April provisorische Verträge unterzeichnen. Franchise-Tag-Spieler hingegen haben bis zum 15. November 2025 Zeit, einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Ist bis zu diesem Datum keine Einigung über einen langfristigen Vertrag erzielt, ist eine Verlängerung nicht mehr möglich.

NFL-Gerüchte: Commanders zögern bei Samuel-Vertrag 1 / 13 © Getty Images Deebo Samuel (Washington Commanders)

Der einstige Offense-Star der San Francisco 49ers wird zur neuen Saison für die Commanders auflaufen. Doch wie "The Athletic" berichtet, werden diese den Vertrag des Wide Receivers erstmal nicht langfristig verlängern. Zwar haben sie Samuel vor wenigen Tagen für einen Fünftrundenpick aus San Francisco loseisen können, aber sie übernehmen erstmal "nur" seinen bestehenden Einjahresvertrag über 17,5 Millionen Dollar. Die weitere Zukunft des 29-Jährigen bleibt wohl erstmal offen. © 2025 Getty Images Kirk Cousins (Atlanta Falcons)

Verlässt Kirk Cousins die Atlanta Falcons nach einem Jahr wieder und findet bei den Cleveland Browns ein neues Zuhause? Nach Informationen von "ESPN" soll das Team mit dem zweiten Draft-Pick diesen zwar für einen Quarterback nutzen wollen, der den verletzten Deshaun Watson ersetzt. Doch in der Liga soll es auch Stimmen geben, die erwarten, dass die Browns sich um Cousins bemühen würden, sollte er verfügbar werden ... © 2024 Getty Images Daniel Jones (Minnesota Vikings)

... Gleiches gilt demnach für Daniel Jones, der einen neuen Anlauf nehmen will. Da er von den New York Giants entlassen wurde und anschließend lediglich einen Vertrag für das Practice Squad der Minnesota Vikings unterschrieb, dürfte der einstige sechste Pick kostengünstig zu haben sein. Und dann wäre da noch ein ehemaliger Super-Bowl-Sieger ... © 2025 Getty Images Carson Wentz (Kansas City Chiefs)

... Auch Carson Wentz, Champion der Saison 2017, sucht eine neue Herausforderung, nachdem er mit den Kansas City Chiefs seinen zweiten Ring als Backup verpasst hat. Auch der zweite Pick des Draft 2016 könnte laut "ESPN" bei den Browns landen. In KC gab er sich zuletzt mit 3,325 Millionen US-Dollar Jahresgehalt zufrieden. © Icon Sportswire Osa Odighizuwa (Dallas Cowboys)

Die Dallas Cowboys planen offenbar, Defensive Tackle Osa Odighizuwa mit dem Franchise Tag zu belegen, sollte bis zur Deadline am Dienstag keine Einigung über einen langfristigen Vertrag erzielt werden. Das berichtet "ESPN". Der 26-Jährige startete in der vergangenen Saison in allen Spielen und verbuchte 23 Quarterback Hits sowie 4,5 Sacks. © Getty Images D.K. Metcalf (Seattle Seahawks)

Die Green Bay Packers denken über die Verpflichtung eines Star-Receivers nach. Laut NFL-Reporter Corbin K. Smith soll sich die Franchise in Gesprächen mit den Seahawks über einen möglichen Trade von D.K. Metcalf befinden. Der Passempfänger wird nach der Spielzeit 2025 Unrestricted Free Agent. Als möglicher neuer Arbeitgeber gelten auch die Las Vegas Raiders mit Ex-Seahawks-Coach Pete Carroll als neuem Cheftrainer. © 2025 Getty Images Russell Wilson (Pittsburgh Steelers)

Mit Beginn des neuen NFL-Jahres wird Russell Wilson Free Agent. Ein Verbleib bei den Pittsburgh Steelers, die er in die Playoffs führte, ist nicht ausgeschlossen, aber auch keineswegs sicher. Daher muss sich der Super-Bowl-Sieger von 2014 eben auch nach Alternativen umschauen. Wie "ESPN" berichtet, zieht es der langjährige Seahawk auch in Betracht, in die NFC zurückzukehren und sich den New York Giants anzuschließen. © 2025 Getty Images Sam Darnold (Minnesota Vikings)

Bei den "Big Blue" wird demnach aber auch Sam Darnold als Option gehandelt - neben Aaron Rodgers, der sich selbst angeboten haben soll. Der 27-Jährige stand laut "ESPN" schon vor einem Jahr auf der Giants-Liste, seine starken Auftritte bei den Minnesota Vikings dürften seine Ansprüche nach oben geschraubt haben, immerhin gelangen ihm 35 Touchdowns bei zwölf Interceptions ... © 2025 Getty Images Sam Darnold (Minnesota Vikings)

... Zuletzt hatten sich die Anzeichen verdichtet, dass die Vikings und Darnold wohl getrennte Wege gehen werden. Einem "ESPN"-Bericht zufolge haben die "Vikes" kein Interesse daran, den Playmaker mit dem Franchise Tag zu halten. Der wäre rund 41 Millionen Dollar wert. Verzichten die Vikings, würde Darnold Free Agent werden. © 2024 Getty Images Jaire Alexander (Green Bay Packers)

Der Trade-Markt ist um einen dicken Fisch reicher: Denn wie Ian Rapoport vom "NFL Network" berichtet, sind die Packers bereit, ihren Star-Cornerback Jaire Alexander für ein passendes Angebot ziehen zu lassen. Eigentlich steht Alexander noch für zwei Jahre in Green Bay unter Vertrag. Doch GM Brian Gutekunst ließ schon zum Saisonende seine Zukunft offen. © 2024 Getty Images Jaire Alexander (Green Bay Packers)

Nun also wäre der 28-Jährige zweimalige Pro Bowler zu haben. Wohl auch, weil Alexander in den vergangenen beiden Saisons verletzungsbedingt nur jeweils sieben Partien absolvieren konnte. In der Spielzeit 2024 war für ihn nach einer schweren Knieverletzung vorzeitig Schluss. © Getty Myles Garrett (Cleveland Browns)

Der 29-Jährige möchte die Cleveland Browns verlassen, wie er in einem offenen Brief verkündete. Der sechsmalige Pro Bowler und Defensive Player des Jahres 2023 hat jedoch noch einen Vertrag bei der Franchise. Ein Deal wird also nicht günstig, zumal die Browns ihn nicht abgeben wollen. Offenbar sind die Washington Commanders trotzdem extrem interessiert am Defensive End. Wie "ESPN" jetzt berichtet, ruft das den Divisionsrivalen aus Philadelphia auf den Plan. Denn ... © Getty Myles Garrett (Cleveland Browns)

... Eagles-General Manager Howie Roseman muss wohl Josh Sweat ersetzen, der aktuell Free Agent wird. Und bevor der böse Nachbar Myles Garrett holt, wollen die Eagles angeblich ein Angebot vorlegen, das die Browns "nicht ablehnen können".

Was bedeutet die Free Agency für die NFL? Die Free Agency bildet in der NFL ein wichtiges Instrument, die Chancen der Teams anzugleichen. Schließlich kann sie die Machtverhältnisse ordentlich auf den Kopf stellen. Das wohl aktuellste Beispiel sind die Philadelphia Eagles, die vergangene Offseason Saquon Barkley unter Vertrag nahmen. Der Star Running Back stellte sich als ein entscheidendes Puzzlestück heraus, den Eagles zu ihrem zweiten Super-Bowl-Sieg der Geschichte zu verhelfen. Generell gilt: Die Kader der NFL-Teams werden mächtig umstrukturiert. Die Fans können sich also auf einige neue Gesichter freuen.

