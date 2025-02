NFL - Offseason-Termine 2025: So geht es nach dem Super Bowl weiter

Nun geht es in die Offseason. Lange Zeit zum Durchatmen besteht für die einzelnen Teams jedoch nicht.

Nach der Saison ist vor der Saison. Mit Super Bowl 59 endete die NFL Saison 2024 spektakulär. Die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit laufen aber bereits auf Hochtouren. Was passiert in der Offseason? Welche Termine sind wichtig? ran hat den Fahrplan.

Das Wichtigste in Kürze

NFL-Offseason 2025: Die wichtigsten Termine bis zum ersten Regular-Season-Spiel

18. Februar: Der Zeitraum für die einzelnen Teams, um ihre Franchise Tags und Transition Tags zu vergeben, beginnt.

24. Februar bis 3. März: Der Scouting Combine steht an. Im Lucas Oil Stadium in Indianapolis präsentieren sich die größten Nachwuchstalente aus dem College. In verschiedenen Disziplinen zeigen sie ihr Können, um sich den NFL-Scouts zu empfehlen und ihren Draftwert zu steigern.

4. März: Frist für Teams zur Vergabe von Franchise- oder Transition-Tags.

10. bis 12. März: In diesem Zeitraum dürfen die Franchises mit Spielern verhandeln, die zu Free Agents werden. Wichtig: Die Verträge können erst zum neuen Ligajahr abgeschlossen werden.

12. März: Die Free Agency und somit auch das neue Ligajahr beginnen.

30. März bis 2. April: Das jährliche Meeting der NFL-Besitzer findet in Palm Beach, Florida, statt.

7. April: Die ersten Offseason Workout-Programme beginnen - jedoch nur für Teams, die nach der Saison 2024 einen neuen Head Coach eingestellt haben. Dies betrifft die Dallas Cowboys, New England Patriots, Chicago Bears, New York Jets, Jacksonville Jaguars, Las Vegas Raiders und New Orleans Saints.

16. April: Die Teams haben ein letztes Mal die Möglichkeit, für den Draft zugelassene Spieler in ihren Einrichtungen zu testen und zu interviewen. Das umfasst ebenfalls körperliche Untersuchungen.

18. April: Der letzte Tag, an dem Restricted Free Agents (also Spieler, deren Verträge auslaufen, ohne dass sie mindestens vier sogenannte "angesammelte" Saisons vorweisen können) einen provisorischen Vertrag unterzeichnen dürfen.

21. April: Alle Teams ohne Rookie Head Coaches steigen in die Offseason Workout-Programme ein - zwei Wochen später.