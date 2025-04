Dort trifft er auf seinen ehemaligen Seahawks-Coach, Pete Carroll, unter dem er in Seattle seine besten NFL-Jahre verbrachte. Unter anderem erreichte er zwei Pro Bowls und wurde 2022 zum Comeback-Player-of-the-Year gewählt.

Mit seinem neuen Arbeitspapier in Nevada verdient der erfahrene Quarterback 85,5 Millionen Dollar, wovon 66,5 Millionen garantiert sind.

Die Franchise von Anteilseigner Tom Brady hatte den 34-Jährigen mit einem Jahr Restvertrag per Trade nach Las Vegas geholt.

NFL: Fünftes Team für Geno Smith

In seinen 94 NFL-Spielen gelangen dem routinierten Quarterback 105 Touchdowns. Seine Karriere startete bei den New York Jets, wo er 2013 in der zweiten Runde gedraftet wurde und vier Jahre verbrachte.

Anschließend verbrachte er jeweils eine Spielzeit bei den New York Giants und den Los Angeles Chargers. Zuletzt waren es fünf Jahre bei den Seattle Seahawks.