Nach einem katastrophalen Saisonstart der Giants und der Degradierung von Russell Wilson auf die Bank feierten die Giants im ersten Spiel mit Rookie-Quarterback Jaxson Dart überraschend einen Sieg gegen die Chargers. Nun tritt Dart selbstbewusst auf und spuckt große Töne. Der 21-Jährige führte den ersten Giants-Drive gegen die Los Angeles Chargers über 89 Yards zum Touchdown und lief die letzten 15 Yards selbst in die Endzone. Seit Patrick Mahomes war es keinem Rookie-Quarterback mehr gelungen, direkt bei seinem Startdebüt mit einem 80-Yard-TD-Drive zu beginnen. Den Vorsprung gaben die Giants nicht mehr ab. Statistisch blieb Dart mit 111 Passing-Yards und einem Touchdown überschaubar, kassierte zudem fünf Sacks. Doch er vermied Turnover, agierte clever in Drucksituationen und brachte mit seinen Läufen (54 Yards, ein Touchdown, fünf First Downs) eine neue Dimension ins Angriffsspiel – ein deutlicher Kontrast zu Russell Wilson. Nach dem Spiel zeigte er sich selbstbewusst: "Es war etwas ganz Besonderes, das erste Spiel zu gewinnen. Das ist erst der Anfang".

Anzeige

Anzeige

"Die Zukunft ist jetzt" Giants-Rookie-Pass-Rusher Abdul Carter stand nach dem 21:18-Sensationssieg von "Big Blue" über die bislang ungeschlagenen Los Angeles Chargers in der Kabine, trug rechteckige Sonnenbrillen und sprach den Satz aus, der allen Fans in New York auf der Zunge lag: "Die Zukunft ist jetzt", sagte er.

Anzeige

Anzeige

Auch wenn es nur ein Auftritt war, zeigte die Leistung Darts enormes Potenzial – und warum die Giants für ihn in der ersten Runde hochgetradet hatten. Mit weiterer Erfahrung könnte er ein dynamischer Spieler werden. Vielleicht rettet er sogar Head Coach Brian Daboll den Job. "Zwischen mir und Dabs besteht einfach eine besondere Beziehung. Er war von Anfang an derjenige, der an mich geglaubt hat", erklärte Dart. "Dass er die Entscheidung getroffen und mir vertraut hat, sagt viel aus. Allein, dass er mir in den wichtigen Situationen den Ball gibt, um ein Play zu machen. Wenn man weiß, dass der Coach hinter einem steht, gibt man alles, um für ihn Spiele zu gewinnen." Auch sein Head Coach ist begeistert, zeigt sich aber etwas zurückhaltender: "Ich habe großes Vertrauen in unseren Rookie-Quarterback“, sagte Daboll. „Aber er ist eben ein Rookie. Es wird Fehler geben, die kommen nächste Woche, die gab es schon diese Woche. Perfekt wird es nicht laufen."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Auch die anderen Giants-Rookies performen Doch nicht nur Quarterback Dart setzte ein Ausrufezeichen. Auch die anderen Giants-Rookies nutzten ihre Chance, um auf sich aufmerksam zu machen. Pass-Rusher Abdul Carter war dabei besonders auffällig: Mit acht Quarterback-Pressures stellte er den Bestwert im Team auf. Zwar blieb er ohne eigenen Sack, doch er gewann sein Duell an der Line of Scrimmage immer wieder und brachte Chargers-Quarterback Justin Herbert so permanent aus dem Rhythmus.

NFL-Highlights: New York Giants sorgen für Überraschung bei Dart-Debüt