Immer mehr NFL-Profis wurden zuletzt Opfer von Einbrechern. Um die offenkundig bandenmäßigen Vorfälle einzudämmen, hat die NFL eine Sicherheitswarnung an die Teams herausgegeben.

Nach wiederholten Fällen von Einbrüchen bei NFL-Profis hat die Liga mit einer neuen Sicherheitswarnung reagiert.

In den vergangenen Wochen wurden Spieler verschiedener Teams Opfer von Einbrechern, die offenbar bandenmäßig vorgehen. Dabei wurden gezielt Häuser von Spielern ausgesucht, die nicht zu Hause waren - meist, weil sie ein Spiel hatten.

Die prominentesten Fälle betrafen die beiden Superstars Patrick Mahomes und Travis Kelce, die Anfang Oktober - unmittelbar vor dem Heimspiel gegen die New Orleans Saints - ausgeraubt wurden. Am vergangenen Wochenende erwischte es das Heim von Linval Joseph in Minnesota, der ehemalige Vikings-Profi spielt inzwischen für die Dallas Cowboys.

Berichten zufolge behandelt die Bundespolizei FBI die Vorfälle als international organisierte Kriminalität. Ein Syndikat aus Südamerika soll hinter den Einbrüchen stecken.

"Es ist echt", sagte eine mit der Situation vertraute Quelle. "Es ist ein transnationaler Verbrecherring, und in den letzten drei Wochen haben sie sich auf NBA- und NFL-Spieler konzentriert, und zwar im ganzen Land", hieß es weiter.