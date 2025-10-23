Aaron Rodgers empfängt mit den Pittsburgh Steelers in Woche 8 die Green Bay Packers. Gegen sein Ex-Team gibt er sich nicht feindselig, während Jordan Love über das Verhältnis der beiden spricht. von Mike Stiefelhagen 18 Jahre lang war Aaron Rodgers ein Teil der Green Bay Packers, die ihn 2005 im NFL Draft auswählten. Der heutige Quarterback der Pittsburgh Steelers will den Begriff "Rache-Partie" vermeiden, bevor er in Woche 8 sein Ex-Team im Acrisure Stadium empfangen wird: "Ich hege keinerlei Feindseligkeit gegenüber der Organisation. Natürlich wünschte ich, dass die Dinge in unserem letzten Jahr dort besser verlaufen wären, aber ich habe immer noch ein gutes Verhältnis zu vielen Leuten in der Franchise. Und das hier ist kein Rache-Spiel für mich. Ich freue mich einfach, einige dieser Leute wiederzusehen und wieder bei 'Sunday Night Football' dabei zu sein." Die Highlights der NFL auf Joyn Rodgers trat damals das Erbe von Franchise-Gesicht Brett Favre an. Im April 2023 wurde er nach Unstimmigkeiten zu den New York Jets getradet. In Green Bay hatte man bereits 2020 einen Erstrundenpick in Quarterback Jordan Love investiert. Am kommenden Spieltag kommt es zum direkten Aufeinandertreffen der beiden. Erstmals.

Rodgers vs. Love: Mentor gegen einstigen Schüler Rodgers war gelinde gesagt kein Fan davon, Love in der ersten Runde zu draften. In den beiden Folgejahren wurde Rodgers MVP der Liga und verweis Love eine längere Zeit auf die Bank. Er wurde dadurch automatisch sein Mentor. "Es war auf jeden Fall schwierig … zu verstehen, von wem man übernimmt. Das Hauptziel für mich war einfach, all das auszublenden und zu verstehen, dass dies für mich eine großartige Gelegenheit ist. Es war etwas, auf das ich seit drei Jahren hingearbeitet habe, während ich ihn beobachtete und hinter ihm war," so Love über seine Anfangszeit in der NFL. "Im Hinterkopf wusste ich, dass ich bereit war. Ich konzentrierte mich darauf, wie ich am besten spielen kann, sobald ich ran darf. Es ging darum all den zusätzlichen Lärm auszublenden und einfach mein Spiel zu spielen und mir einen eigenen Namen zu machen," verrät Love auf der teameigenen Webseite. Das Verhältnis beider blieb auch nach Rodgers' Abgang intakt. Vor dem Duell nannte Rodgers Love einen "großartigen Jungen" und sagte, er habe seine Zeit mit ihm in Green Bay genossen.

Deja-Vu mit Love: Rodgers sieht Unterschied zu Favre-Karriere Love berichtet von deren Beziehung seit dem Rodgers nicht mehr im Team ist: "A-Rod hat mir oft geschrieben und mit mir über einige Plays gesprochen, die wir spielten. Zum Beispiel etwas über meine Fußarbeit. So Dinge, und er hat mich gelobt. Es ist großartig, immer wieder von ihm zu hören. Ich habe so viel Respekt vor ihm. Und wann immer er mir Hinweise gibt (...) so etwas wie das, will man natürlich als Feedback von einer Legende wie ihm bekommen." Angesprochen auf mögliche Parallelen zu der Situation mit Favre und Rodgers, sieht der 41-Jährige Quarterback auf Love bezogen nur bedingt: "Brett wurde abgegeben und ging dann zu einem unserer Hassrivalen (Minnesota Vikings, Anm. d. Red.). Ich war nur für paar Jahre in New Jersey." Belichick für Einzug in die Hall of Fame nominiert

Overreactions: Jets liefern Historisches, Chiefs titelreif Und auch wenn es sich "nett" angefühlt hat in Woche eins gegen die New York Jets, das frischere Ex-Team, zu gewinnen, wird es gegen die Packers ein anderes Gefühl sein: "Das wird nicht mal im Ansatz ein ähnliches Gefühl sein, ich war 18 Jahre meiner Karriere in Green Bay. Zudem würde es sich nochmal ganz anders anfühlen, wenn das Spiel in Green Bay, im Lambeau Field wäre. Mit Sicherheit. Ich hatte sehr viel Liebe für diese Organisation über." Eine Einsicht, dass sich seine Gefühle im Laufe der Jahre zu den Packers änderten. Vom Unverständnis über den Love-Pick, bis zum MVP-Niveau, bis zum Mentoring, bis zum Abgang und dem jetzigen Duell: "Abwesenheit lässt das Herz vielleicht liebevoller werden," grinst Rodgers und fügt an: "Ich bin ihnen dankbar für die gemeinsame Zeit".

Love schwelgt in Erinnerungen mit Rodgers Auch Love erinnert sich gerne an seine Zeit mit Rodgers zurück und konnte viel lernen: "A-Rod war offensichtlich auf einem anderen Level. Ich musste mich erst darauf ich hinarbeiten. Aber es war cool, ihn einige Dinge machen zu sehen, und es hat mir einfach eine Perspektive gegeben, wie man die Position spielt und wie man eine Menge verschiedener Dinge handhabt." In seiner dritten Saison hat Love den besten Start seiner Karriere: In sechs Spielen liegt seine Completion Rate bei 69,3 % mit zehn Touchdowns, zwei Interceptions und einem Passer­ Rating von 108,1. Rückblickend habe die Packers einen guten Übergang von Generation zu Generation hinbekommen, auch wenn Rodgers es nicht ideal fand:

NFL: Kansas City Chiefs stürmen nach oben! Überraschungsteam auf Platz 1 - das Power Ranking vor Woche 8 1 / 33 © 2025 Getty Images NFL Power Ranking vor Woche 8

Nach sieben Wochen wird das Bild in der NFL relativ klar. Man weiß, welche Teams was gut können und welche was nicht und wenn ja, wie viel davon. Wie ist die aktuelle Gemengelage? ran präsentiert das Power Ranking vor dem 8. Spieltag. © Inpho Photography Platz 32: New York Jets (Vorwoche: 32)

Hey, immerhin hatten die New York Jets beim 6:13 gegen die Carolina Panthers keine negativen Netto Passing Yards. Das wars dann aber auch schon mit Erfolgserlebnissen. Sauce Gardner hat sich verletzt und Tyrod Taylor kam rein - mit mäßigem Erfolg. Vermutlich wären die Jets selbst mit einem Sieg gegen die Cincinnati Bengals in Woche acht noch Letzter. © 2025 Getty Images Platz 31: Las Vegas Raiders (Vorwoche: 30)

Ähnlich bodenlos präsentierten sich die Las Vegas Raiders bei den Kansas City Chiefs. 0:31 hieß es am Ende. Die Chiefs hatten am Ende mehr Punkte auf dem Scoreboard als die Raiders Spielzüge. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Eigentlich hätten auch sie Platz 32 verdient. © ZUMA Wire Platz 30: Miami Dolphins (Vorwoche: 27)

Apropos auch Platz 32 verdient: Was die Miami Dolphins beim 6:31 bei den Cleveland Browns abzogen, war vogelwild. Das hatte absolut nichts mit NFL-würdigem Football zu tun, Tua Tagovailoa sah bei seinen Würfen aus wie sein semi-talentierter Bruder Taulia. Die Miami Dolphins stehen in Flammen. Lichterloh. © Imagn Images Platz 29: Tennessee Titans (Vorwoche: 31)

Dass die Tennessee Titans auf Platz 29 stehen, ist ein mittelschweres Wunder. Aber das Team von Interimscoach Mike McCoy sah zuletzt am ehesten noch wie ein halbwegs kompetitives NFL-Team aus. Nicht, dass sie es beim 13:31 gegen die New England Patriots am Ende waren. Aber hey: Immerhin führten sie anderthalb Quarter lang. © Imagn Images Platz 28: Baltimore Ravens (Vorher: 26)

Zugegeben, die Baltimore Ravens konnten sich aufgrund ihrer Bye Week nicht wehren. Und danach soll Lamar Jackson wieder auf dem Feld stehen. Die Ravens haben also die Chance, das Feld von hinten aufzurollen. Aber das müssen sie auch. Bei einer 1-5-Bilanz dürfen sie sich höchstens noch zwei, vielleicht drei Niederlagen erlauben, sonst sind die Playoffs kein Thema. © 2025 Getty Images Platz 27: New Orleans Saints (Vorwoche: 25)

Es bleibt dabei: Die New Orleans Saints sind in keinem Spiel hoffnungslos unterlegen. Auch beim 14:26 gegen die Chicago Bears nicht. Wirklich nah dran am Sieg waren sie jedoch auch nicht. Spencer Rattler spielt weiterhin solide bis gut, mehr aber auch nicht. © IMAGO/IPS Platz 26: Cleveland Browns (Vorwoche: 29)

Ja ist denn schon wieder Weihnachten? Das dürften sich Fans der Cleveland Browns gedacht haben, als sie das Scoreboard gegen die Dolphins beobachteten. 31 Punkte! So viel gab es zuletzt an Weihnachten 2023. Zwar war Rookie Quarterback Dillon Gabriel eher Statist in diesem Spiel, aber mehr musste er auch gar nicht machen. Sein Running Back Quinshon Judkins sowie die Defense haben die Show gestohlen. Merry Christmas! © Imagn Images Platz 25: New York Giants (Vorwoche: 23)

Drei Viertel lang haben die New York Giants ein nahezu perfektes Auswärtsspiel bei den Denver Broncos gemacht. Bedauerlicherweise dauert ein Footballspiel vier Viertel und die Giants verloren nach zu-Null-Führung noch mit 32:33. Ein historischer Kollaps, der statt mehrere Plätze rauf nun mehrere Plätze runter bedeutet. © Icon Sportswire Platz 24: Jacksonville Jaguars (Vorwoche: 22)

Irgendwie sind die Jacksonville Jaguars nicht greifbar. Ja, sie stehen mit 4-3 ganz solide da. Aber was war das für eine Nicht-Leistung in London? 7:35 gingen die Jags in der zweiten Heimat unter. Trevor Lawrence spielt aktuell bedenklich. © USA TODAY Network Platz 23: Arizona Cardinals (Vorwoche: 24)

Rauf geht es stattdessen für die Arizona Cardinals. Die verlangten den Green Bay Packers beim 23:27 alles ab, am Ende reichte es jedoch knapp nicht. Und das, obwohl Backup-Quarterback Jacoby Brissett spielen musste. Damit es noch höher geht, müssen allerdings langsam Siege her. © Imagn Images Platz 22: Cincinnati Bengals (Vorwoche: 28)

Da haben sich die Skript-Schreiber der NFL ja wieder was Tolles ausgedacht. Natürlich gewinnen die Cincinnati Bengals ein Instant Classic dank einer Vintage Performance von Joe Flacco gegen den ewigen Rivalen aus Pittsburgh und Ja'Marr Chase hat 23 Targets. Alles ganz normal in dieser Liga. Damit haben die Bengals nicht nur den Abstand auf die Spitze der AFC North verkürzt, sie haben auch den wichtigen Tiebreaker gegen die Steelers in der Hand. © ZUMA Wire Platz 21: Minnesota Vikings (Vorher: Platz 21)

Die Leistung der Minnesota Vikings gegen die Philadelphia Eagles war, vor allem in der Offense, eigentlich gut. Diesmal versagte allerdings die Defense. Jalen Hurts, der bislang eine diskrete Saison spielt, legte mit 158,3 das perfekte Passer Rating auf und machte das Spiel mit einem langen Pass endgültig zu. © ZUMA Press Wire Platz 20: Houston Texans (Vorwoche: 20)

Zwar verloren die Houston Texans mit 19:27 gegen die Seattle Seahawks, sie verlieren aber keine Plätze im Ranking. Die Defense verursachte satte vier Turnover, allerdings konnte die seit Monaten stagnierende Offense kein Kapital daraus schlagen. © 2024 Getty Images Platz 19: Carolina Panthers (Vorwoche: 18)

Genau andersrum bei den Panthers. Die gewannen zwar gegen die schlechte Entschuldigung eines Football-Teams namens New York Jets, allerdings zu knapp, als dass es für sie hochgehen könnte. Dennoch: Erstmals seit drei Jahren stehen die Panthers nach mehr als einem Saisonspiel mit einer positiven Bilanz da. © USA TODAY Network Platz 18: Los Angeles Chargers (Vorher: 16)

Es war ein Shootout, zu dem die Los Angeles Chargers aber zunächst mit einer Wasserpistole gekommen waren. Mit 24:38 verloren die Chargers bei den Indianapolis Colts. Die zweite Hälfte war mit 21 Punkten überragend, allerdings auch, weil die Colts in einer sogenannten Prevent Defense spielten, um nicht tief geschlagen zu werden, da sie selbst bereits klar führten. Die Chargers sind nach tollem Start ins Stottern geraten. © Imagn Images Platz 17: Washington Commanders (Vorwoche: 14)

Von dem, was die Washington Commanders letztes Jahr ins NFC Championship Game gebracht hat, ist nur noch wenig übrig. Freilich, Washington ist verletzungsgeplagt. Aber das 22:44 gegen die Dallas Cowboys glich vor allem in der Defense einem Offenbarungseid. Jetzt fällt auch noch Jayden Daniels aus - erneut. Mehr als Durchschnitt sind die Commanders zur Zeit einfach nicht. © ZUMA Press Wire Platz 16: Chicago Bears (Vorwoche: 17)

Quasi ohne dass es jemand mitbekommen hat, haben die Chicago Bears ihre letzten vier Spiele gewonnen, die geteilt längste Siegesserie der Liga. Im Power Ranking geht es dennoch nicht substanziell vorwärts, weil Caleb Williams erneut einen Rückschritt gemacht hat in seinen Leistungen. Wir vertrauen den Bears erst nachhaltig, wenn Caleb konstant gute bis sehr gute Leistungen bringt. © Imagn Images Platz 15: Atlanta Falcons (Vorwoche: 10)

Das Achterbahn-Team der NFL sind aktuell die Atlanta Falcons. 0:30 gegen die Carolina Panthers, später dann ein überzeugendes 24:14 gegen die Buffalo Bills, nur um zuletzt chancenlos 10:20 gegen Christian McCaffrey und das bessere Practice Squad der San Francisco 49ers zu verlieren. Wir verstehen dieses Team noch nicht so ganz, aber wenigstens ist die Bilanz mit 3-3 noch ausgeglichen. © IMAGO/Imagn Images Platz 14: Pittsburgh Steelers (Vorwoche: 15)

Trotz Niederlage gegen die Bengals gehen die Steelers einen Rang nach oben. Das liegt vor allem daran, dass die Steelers gerade offensiv ein richtig gutes Spiel machten. Die Defense allerdings wurde vor allem von Ja'Marr Chase goldbraun getoastet. Forcieren sie keine Turnover, dann sind sie eine unterdurchschnittliche Defensive. © 2025 Getty Images Platz 13: Dallas Cowboys (Vorwoche: 19)

Man könnte mit Fug und Recht behaupten, dass die Dallas Cowboys die beste Offense der Liga haben. Dak Prescott, Javonte Williams, George Pickens, sie alle spielen an ihrem absoluten Leistungsmaximum. Dummerweise muss man nach jedem Score auch Defense spielen, weshalb es für die Cowboys nicht über Platz 13 hinausgeht. © Getty Platz 12: Denver Broncos (Vorwoche: 9)

Ja, die Broncos stehen bei 5-2, aber wenn euch die Bilanzen interessieren, dann klickt hier. Im Power Ranking geht es auch um die Art und Weise. Und wenn man zu Hause gegen die New York Giants in drei von vier Spielabschnitten null Punkte erzielt, dann ist es beinahe egal, dass am Ende noch der Sieg zu Buche stand. Der rettet die Broncos nur davor, ins graue Mittelfeld abzurutschen. © ZUMA Press Wire Platz 11: Buffalo Bills (Vorher: 12)

Auch deshalb rutschen die Buffalo Bills ohne eigenes Zutun einen Platz nach oben. Sie kriegen den "Benefit of the doubt", wie die US-Amerikaner sagen. Josh Allen alleine kann Spiele gewinnen - und muss das wahrscheinlich auch. © Imagn Images Platz 10: Seattle Seahawks (Vorwoche: 7)

Wie bei den Broncos gilt auch für die Seahawks: Es geht um die Art und Weise. Und trotz des 27:19 gegen die Texans haben die Hawks auf Knien darum gefleht, dass die Texans das Spiel doch bitte noch gewinnen. Glück für die Seahawks, dass ihre Defense etwas dagegen hatte, die ist nämlich top. Die Offense hat mit aller Macht versucht, das Spiel noch zu verlieren. © USA TODAY Network Platz 9: Los Angeles Rams (Vorher: 11)

Souveräner Sieg der Los Angeles Rams gegen die Jaguars in London. Mit fünf Passing Touchdowns stellte Matthew Stafford zudem einen Rekord für ein Spiel in Großbritannien auf. Die Defense zog die Schraubzwingen gegen eine - auf dem Papier zumindest - potente Offense zu und war vor allem bei dritten und vierten Downs kaum zu stoppen. © 2025 Getty Images Platz 8: Philadelphia Eagles (Vorher: 13)

Wer nach den ersten Wochen dieser Saison allen Ernstes darauf gesetzt hat, dass Jalen Hurts gegen eine starke Vikings-Defense der erste Quarterback des Jahres ist, der ein perfektes Passer Rating produziert, der sollte auf hellseherische Fähigkeiten untersucht werden. Erstmals erinnert der amtierende Super-Bowl-Sieger an die Mannschaft aus dem letzten Jahr, das wird im Power Ranking entsprechend belohnt. © Imagn Images Platz 7: San Francisco 49ers (Vorwoche: 8)

Was Head Coach Kyle Shanahan aus dem seit Jahren gefühlt verletzungsgeplagtesten Team der Liga macht, ist einsame Spitze. Das 20:10 gegen die Falcons war für die 49ers selten gefährdet und obwohl Mac Jones kein gutes Spiel machte: Allzweckwaffe Christian McCaffrey schulterte die Offense alleine und führte "Sanny" zum Sieg. © Getty Images Platz 6: Green Bay Packers (Vorher: 5)

Ja, die Green Bay Packers haben nach sieben Wochen in der NFL erst ein Spiel verloren. Allerdings nach Woche zwei auch nur noch zwei weitere Spiele gewonnen. Und die Siege, die sie holten, waren nur mäßig überzeugend. Gegen angeschlagene Cardinals war es wieder knapper, als es jedem Packers-Fan lieb sein kann. © Imagn Images Platz 5: New England Patriots (Vorwoche: 6)

Überzeugender sind da schon die Patriots. Die gewannen nach Startschwierigkeiten souverän mit 31:13 bei den Titans, der vierte Auswärtssieg im vierten Spiel. Die Defense ließ in der 2. Halbzeit keine Punkte mehr zu, Drake Maye zeigte wieder einige absolute Highlight-Plays und stellte mit fast 92 Prozent Passquote einen neuen Franchise-Rekord auf. Ja, richtig, die Franchise, in der Tom Brady 20 Jahre lang gespielt hat. © Imagn Images Platz 4: Tampa Bay Buccaneers (Vorher: 1)

Auch der Höhenflug der Tampa Bay Buccaneers musste mal ein Ende finden. Problematisch jedoch, dass er so jäh endet. Nicht nur zeigten die Detroit Lions mit 24:9 klar die Grenzen auf, Mike Evans brach sich zusätzlich dazu das Schlüsselbein und wird lange fehlen. Es war Baker Mayfields erstes schlechtes Saisonspiel. © Getty Platz 3: Detroit Lions (Vorwoche: 4)

Auch deshalb ziehen die Lions an den Bucs vorbei, hier entscheidet bei ungefähr gleich starken Teams der Tiebreaker. Jared Goff war diesmal fehlerlos und Amon-Ra St. Brown holt sich seinen siebten Touchdown im siebten Spiel. Zudem: Ohne viele Starter in der Defense hielten die Lions die Bucs bei nur neun Punkten, das war ein Statement. © AFP/GETTY IMAGES/SID/JAMIE SQUIRE Platz 2: Kansas City Chiefs (Vorher: 3)

Quasi seit der 2. Halbzeit des Spiels gegen die Giants spielen die Kansas City Chiefs wieder, als wäre es 2019. Kaum ein Team scort mehr Punkte, kaum ein Team macht mehr Yards und Patrick Mahomes spielt aktuell in absoluter MVP-Verfassung. Wenn die Defense dauerhaft so aussehen kann, wie sie es gegen die Lions zeigte, dann geht die AFC - wen wundert's - auch in 2025 nur durch Kansas City, Missouri. © ZUMA Press Wire Platz 1: Indianapolis Colts (Vorwoche: 2)

Es war unfassbar eng an der Spitze, aber die neue Nummer 1 im Power Ranking sind die Indianapolis Colts. Nur mal eine Statistik, die zeigt, wie gut dieses Team ist: Die Colts machen 3,46 Punkte pro Drive. Klingt erst einmal nicht viel, aber zum Vergleich: Die bis zum Super Bowl unbesiegten 2007er Patriots, die als bestes offensives Team der Historie gelten, erzielten nur 3,14, also rund zehn Prozent weniger. Noch Fragen? Daniel Jones kocht und zaubert bis dato ein 5-Sterne-Menü.