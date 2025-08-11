Anzeige
NFL: Green Bay Packers - Jordan Love spricht voller Bewunderung von Mentor Aaron Rodgers: "Einfach ein Badass"

  • Veröffentlicht: 11.08.2025
  • 22:44 Uhr
  • ran.de

Jordan Love hat seinen Aufschwung unter anderem seinem früheren Mentor Aaron Rodgers zu verdanken. Der 26-Jährige erklärte nun, was die NFL-Legende auszeichnet und was er in den gemeinsamen Jahren gelernt hat.

Die Entscheidung der Green Bay Packers, Jordan Love im Jahr 2020 in der ersten Runde zu draften, hat für kontroverse Diskussionen gesorgt. Immerhin hatte die Franchise ja auf der Position des Quarterbacks mit Aaron Rodgers einen Star im Team.

Dieser hatte den Packers gerade erst eine hervorragende Saison beschert, weshalb viele es für verschwendet hielten, Love auszuwählen.

Die Kritiker dürften sich bestätigt gefühlt haben, als Love in den ersten drei Spielzeiten nur zehn NFL-Spiele - und davon eines als Starter - bestreiten durfte, jedoch lernte der heute 26-Jährige einiges vom erfahrenen Mentor Aaron Rodgers.

Der Routinier wurde 2020 und 2021 zum MVP gewählt, kehrte den Packers jedoch vor der Saison 2023 den Rücken. Love etablierte sich daraufhin als Stammspieler und zeigte schnell, warum er damals von der Franchise ausgewählt wurde.

Love bewundert Rodgers: "Einfach ein Badass-Teamkollege"

Der Rodgers-Nachfolger sprach nun voller Bewunderung und mit einer Portion Ehrfurcht von seinem Mentor.

"Sein Spielstil, die Art, wie er das Spiel spielt, die Intensität, mit der er alles angeht, das Training, die Walkthroughs, in den Besprechungsräumen. Er ist einfach ein Badass-Teamkollege", erklärte Love in der Sendung "This is Football" mit Kevin Clark.

"Offensichtlich geht er raus auf das Spielfeld und tut dort, was er tun muss, und hat sich eine ziemlich, ziemlich gute Karriere aufgebaut", führte er fort.

Auch deswegen hat Love in den drei gemeinsamen Jahren vom inzwischen 41 Jahre alten Rodgers unglaublich viel abschauen können.

"Oh Mann, da gibt es so viel", begann Love. "Ich denke, es sind all die subtilen Dinge, die Rodgers an der Scrimmage-Line macht, wenn er die Verteidigung beobachtet, all die verschiedenen Arten, wie er versucht, die Verteidigung zu verwirren und Spielchen zu spielen und natürlich die Art und Weise, wie er die Seitenlinie beobachtet, um zu sehen, wer ein- und ausgewechselt wird, und versucht, daraus freie Spielzüge zu erzielen", zählte der Quarterback auf. Ohne Rodgers wäre er "wahrscheinlich nie auf einige dieser Dinge gekommen".

Love bei den Packers längst etabliert: Rodgers schlägt neues Kapitel auf

Love geht nun schon in seine sechste Saison in der NFL und in seine dritte als Stammspieler und Leistungsträger. In den letzten beiden Jahren hat er für mehr als 7.000 Yards geworfen, 62 Touchdowns erzielt und sich 22 Interceptions geleistet.

Am 26. Oktober kommt es zum Wiedersehen mit Rodgers, wenn die Packers in Pittsburgh auf die Steelers treffen. Der Routinier schlägt hier nach zwei mäßig erfolgreichen Jahren mit den New York Jets ein neues Kapitel auf.

Zuvor war die NFL-Legende unglaubliche 17 Jahre für die Green Bay Packers im Einsatz. Im Jahr 2010 gewann er den Super Bowl und wurde als Super-Bowl-MVP ausgezeichnet.

