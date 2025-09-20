Anzeige
NFL

NFL - Green Bay Packers: Micah Parsons heiß auf die Dallas Cowboys? "Ich brauche Flacco!"

  • Veröffentlicht: 20.09.2025
  • 13:58 Uhr
  • Andreas Reiners

Micah Parsons trifft bald auf sein Ex-Team, die Dallas Cowboys. Der Linebacker der Green Bay Packers hat jedoch etwas ganz anderes im Kopf. Beziehungsweise jemand ganz anderen.

Das Wiedersehen kommt schnell: In Week 4 der neuen NFL-Saison trifft Micah Parsons mit den Green Bay Packers auf sein Ex-Team Dallas Cowboys.

Der Linebacker war kurz vor Saisonstart per Trade zu den Packers gewechselt, nachdem die Cowboys ihm keinen neuen, hochdotierten Vertrag geben wollten. Für die Packers ist Parsons aus sportlicher Sicht ein Gewinn, das Team ist mit zwei Siegen in die Spielzeit gestartet.

In Week 4 kommt es zum direkten Duell.

Doch so weit denkt Parsons noch nicht. Denn am Sonntag (ab 19:00 Uhr im Liveticker) müssen die Packers erst einmal bei den Cleveland Browns ran.

Weshalb Parsons ein ganz anderes Ziel als die Cowboys hat: Browns-Quarterback Joe Flacco. Und ein Sack gegen den erfahrenen Spielmacher.

Parsons will Flacco jagen: "Zeit, ihn zu holen"

"Mann, es geht wirklich nur darum, Flacco zu erwischen. Ich mag den Namen 'The Hunter'. Flacco habe ich noch nicht. Den brauche ich. Den will ich. Es ist Zeit, ihn zu holen", sagte Parsons: "Ich könnte nicht aufgeregter sein. Es geht nur um den QB direkt vor mir. Ich will nicht nach vorne schauen. Ich brauche ihn."

Dak Prescott konnte Parsons bislang auch noch nicht zu Boden bringen, und ein Sack gegen den Cowboys-Quarterback wäre zweifellos ein Karriere-Highlight, ein Sieg ebenfalls. Doch aktuell hat Parsons nur ein Ziel im Kopf: Joe Flacco.

