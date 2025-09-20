Micah Parsons trifft bald auf sein Ex-Team, die Dallas Cowboys. Der Linebacker der Green Bay Packers hat jedoch etwas ganz anderes im Kopf. Beziehungsweise jemand ganz anderen.

Das Wiedersehen kommt schnell: In Week 4 der neuen NFL-Saison trifft Micah Parsons mit den Green Bay Packers auf sein Ex-Team Dallas Cowboys.

Der Linebacker war kurz vor Saisonstart per Trade zu den Packers gewechselt, nachdem die Cowboys ihm keinen neuen, hochdotierten Vertrag geben wollten. Für die Packers ist Parsons aus sportlicher Sicht ein Gewinn, das Team ist mit zwei Siegen in die Spielzeit gestartet.

In Week 4 kommt es zum direkten Duell.

Doch so weit denkt Parsons noch nicht. Denn am Sonntag (ab 19:00 Uhr im Liveticker) müssen die Packers erst einmal bei den Cleveland Browns ran.

Weshalb Parsons ein ganz anderes Ziel als die Cowboys hat: Browns-Quarterback Joe Flacco. Und ein Sack gegen den erfahrenen Spielmacher.