NFL - Green Bay Packers: Muss Micah Parsons fitgespritzt werden?

Micah Parsons ist zu den Green Bay Packers gewechselt. Ob er in Week 1 spielen kann, ist aber offen.

Wer gedacht hat, dass die Rückenverletzung von Micah Parsons nur vorgeschoben war, wird nun eines Besseren belehrt.

Denn der Linebacker ist zwar von den Dallas Cowboys zu den Green Bay Packers gewechselt, bangt aber um sein Debüt bei seinem neuen Team.

Den Medizincheck hat er bestanden. Die Rückenverletzung, mit der er sich bereits in Dallas herumplagte, ist aber wohl immer noch ein Problem.

Während der vergangenen Wochen bei den Cowboys waren die Rückenprobleme der Grund für das Fernbleiben vom Training. Kritiker fürchteten, dass sie möglicherweise als Grund dafür genutzt wurden, um den Holdout fortzusetzen und die Cowboys bei den Verhandlungen um einen neuen Vertrag so unter Druck zu setzen.

Wie es jetzt heißt, leidet Parsons an einer Facettengelenkverstauchung im Bereich der L4/L5-Wirbel. Er nahm zuletzt am Training der Packers teil und könnte zudem fitgespritzt werden, um am Wochenende in Week 1 sein Debüt für die Packers gegen die Detroit Lions feiern zu können. Klar ist, dass der 26-Jährige unbedingt spielen will.

Parsons bekam zuletzt bei den Packers einen Vierjahresvertrag. Dafür kassiert er 188 Millionen, 136 Millionen davon sind garantiert. Er ist damit der bestbezahlte Nicht-Quarterback der NFL-Geschichte.