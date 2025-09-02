Anzeige
NFL

NFL - Green Bay Packers: Muss Micah Parsons fitgespritzt werden?

  • Aktualisiert: 02.09.2025
  • 12:52 Uhr
  • Andreas Reiners

Micah Parsons ist zu den Green Bay Packers gewechselt. Ob er in Week 1 spielen kann, ist aber offen.

Wer gedacht hat, dass die Rückenverletzung von Micah Parsons nur vorgeschoben war, wird nun eines Besseren belehrt.

Denn der Linebacker ist zwar von den Dallas Cowboys zu den Green Bay Packers gewechselt, bangt aber um sein Debüt bei seinem neuen Team.

Den Medizincheck hat er bestanden. Die Rückenverletzung, mit der er sich bereits in Dallas herumplagte, ist aber wohl immer noch ein Problem.

Während der vergangenen Wochen bei den Cowboys waren die Rückenprobleme der Grund für das Fernbleiben vom Training. Kritiker fürchteten, dass sie möglicherweise als Grund dafür genutzt wurden, um den Holdout fortzusetzen und die Cowboys bei den Verhandlungen um einen neuen Vertrag so unter Druck zu setzen.

Wie es jetzt heißt, leidet Parsons an einer Facettengelenkverstauchung im Bereich der L4/L5-Wirbel. Er nahm zuletzt am Training der Packers teil und könnte zudem fitgespritzt werden, um am Wochenende in Week 1 sein Debüt für die Packers gegen die Detroit Lions feiern zu können. Klar ist, dass der 26-Jährige unbedingt spielen will.

Parsons bekam zuletzt bei den Packers einen Vierjahresvertrag. Dafür kassiert er 188 Millionen, 136 Millionen davon sind garantiert. Er ist damit der bestbezahlte Nicht-Quarterback der NFL-Geschichte.

Anzeige
Anzeige
Mehr News und Videos

NFL: Neuer Spieler-Bereich für Patrick Mahomes - mit Racing-Simulator!

  • Video
  • 01:18 Min
  • Ab 0
imago images 1065220841
News

Parsons: Cowboys-Star weist Anschuldigungen von Owner Jones zurück

  • 02.09.2025
  • 10:24 Uhr

NFL: Kansas City Chiefs - Patrick Mahomes scherzt auf Kosten von Travis Kelce

  • Video
  • 01:06 Min
  • Ab 0

NFL: Nanu?! Micah Parsons überrascht Cowboys-Fan

  • Video
  • 01:15 Min
  • Ab 0
imago images 1064903422
News

Brady lobt Rivalen: "Bester Passgeber der NFL-Geschichte"

  • 02.09.2025
  • 08:44 Uhr
Tyreek Hill
News

Team-Kapitäne: Mitspieler entmachten Tyreek Hill

  • 01.09.2025
  • 18:35 Uhr
TAYLOR SWIFT and TRAVIS KELCE are engaged, they announced Tuesday. In a five-photo joint post on Instagram, the superstar singer and football player revealed their engagement, the fairytale culmina...
News

Wegen Kelce und Swift: Vance mit bizarrer Forderung an NFL

  • 01.09.2025
  • 17:03 Uhr
NFL, American Football Herren, USA New York Jets at Green Bay Packers Aug 9, 2025; Green Bay, Wisconsin, USA; Green Bay Packers head coach Matt LaFleur looks to the sideline as Green Bay Packers co...
News

Nach Parsons-Trade - Super Bowl or Bust für Packers!

  • 01.09.2025
  • 17:02 Uhr
1452384149
News

Clark Teil des Parsons-Deals: "Ich war geschockt"

  • 01.09.2025
  • 17:01 Uhr
2232776876
News

Parsons tritt in riesige Fußstapfen

  • 01.09.2025
  • 17:01 Uhr