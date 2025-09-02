Quarterback-Legende Tom Brady sieht sich selbst nicht als besten Passgeber der NFL-Historie. Stattdessen schwärmt er von einem seiner größten Rivalen.

von Daniel Kugler

Ist Tom Brady der beste Passgeber der NFL-Geschichte?

Geht es nach der Quarterback-Legende selbst, ist die Antwort: Nein!

Vielmehr sieht der 48-Jährige einen seiner größten Rivalen noch vor sich selbst.

Im Gespräch mit "Pro Football Focus" sagte Brady, dass Aaron Rodgers in seiner Blütezeit "der beste Passgeber war, den die Liga je gesehen hat".

Und der "GOAT" beschrieb auch, warum er "Prime A-Rod" an der Spitze sieht: "Er konnte den Ball schneller und präziser von Punkt A nach Punkt B bringen als jeder andere Spieler in der Geschichte der NFL."