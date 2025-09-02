Anzeige
American Football

NFL: Tom Brady bezeichnet Aaron Rodgers als "besten Passgeber der Geschichte"

  • Veröffentlicht: 02.09.2025
  • 08:44 Uhr
  • Daniel Kugler

Quarterback-Legende Tom Brady sieht sich selbst nicht als besten Passgeber der NFL-Historie. Stattdessen schwärmt er von einem seiner größten Rivalen.

von Daniel Kugler

Ist Tom Brady der beste Passgeber der NFL-Geschichte?

Geht es nach der Quarterback-Legende selbst, ist die Antwort: Nein!

Vielmehr sieht der 48-Jährige einen seiner größten Rivalen noch vor sich selbst.

Im Gespräch mit "Pro Football Focus" sagte Brady, dass Aaron Rodgers in seiner Blütezeit "der beste Passgeber war, den die Liga je gesehen hat".

Und der "GOAT" beschrieb auch, warum er "Prime A-Rod" an der Spitze sieht: "Er konnte den Ball schneller und präziser von Punkt A nach Punkt B bringen als jeder andere Spieler in der Geschichte der NFL."

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Spielplan der Saison 2025

  • NFL: So tippt ran den 1. Spieltag der Saison 2025

  • Taylor Swift und Roger Goodell: Die Gelddruckmaschine NFL

Anzeige
Anzeige

Tom Brady mit Loblied auf "Prime" Aaron Rodgers

Brady hob das Jahr 2011 als eine besondere Zeitspanne für Rodgers hervor.

Nach fast allen Maßstäben war der 41-Jährige damals auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit. Er erzielte als Spielmacher der Green Bay Packers 4.643 Yards und 45 Touchdowns, führte die NFL in den Kategorien Passer Rating (122.5) sowie Quarterback Rating (83,8) an und wurde zum ersten Mal zum MVP und All-Pro gewählt.

Das QB-Rating des viermaligen MVPs aus dem Jahr 2011 ist nach wie vor Saisonrekord, und seine 10,5 Adjusted Yards per Attempt liegen nur hinter Sid Luckman (10,96 im Jahr 1943) und Nick Foles (10,54 im Jahr 2013).

Die Packers hatten in diesem Jahr eine Bilanz von 15-1, verloren dann aber in der NFC Divisional Round gegen den späteren Super-Bowl-Champion New York Giants.

Mehr News und Videos

NFL: Nanu?! Micah Parsons überrascht Cowboys-Fan

  • Video
  • 01:15 Min
  • Ab 0
Tyreek Hill
News

Team-Kapitäne: Mitspieler entmachten Tyreek Hill

  • 01.09.2025
  • 18:35 Uhr
TAYLOR SWIFT and TRAVIS KELCE are engaged, they announced Tuesday. In a five-photo joint post on Instagram, the superstar singer and football player revealed their engagement, the fairytale culmina...
News

Wegen Kelce und Swift: Vance mit bizarrer Forderung an NFL

  • 01.09.2025
  • 17:03 Uhr
NFL, American Football Herren, USA New York Jets at Green Bay Packers Aug 9, 2025; Green Bay, Wisconsin, USA; Green Bay Packers head coach Matt LaFleur looks to the sideline as Green Bay Packers co...
News

Nach Parsons-Trade - Super Bowl or Bust für Packers!

  • 01.09.2025
  • 17:02 Uhr
1452384149
News

Clark Teil des Parsons-Deals: "Ich war geschockt"

  • 01.09.2025
  • 17:01 Uhr
2232776876
News

Parsons tritt in riesige Fußstapfen

  • 01.09.2025
  • 17:01 Uhr
Atlanta Falcons v Dallas Cowboys - NFL Preseason 2025
News

Prescott-Ansage: Cowboys ohne Parsons besser

  • 01.09.2025
  • 15:08 Uhr

Bayer Leverkusen entlässt Trainer: Erik ten Hag bei seinem letzten Interview

  • Video
  • 01:06 Min
  • Ab 0
imago images 0831595313
News

Taylor Swift & Roger Goodell: Die PR-Gelddruckmaschine NFL

  • 01.09.2025
  • 12:17 Uhr
Trey Hendrickson
News

Kommentar: Geiz ist ungeil! NFL-Teams schaden sich selbst

  • 01.09.2025
  • 11:34 Uhr