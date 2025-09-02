American Football
NFL: Tom Brady bezeichnet Aaron Rodgers als "besten Passgeber der Geschichte"
- Veröffentlicht: 02.09.2025
- 08:44 Uhr
- Daniel Kugler
Quarterback-Legende Tom Brady sieht sich selbst nicht als besten Passgeber der NFL-Historie. Stattdessen schwärmt er von einem seiner größten Rivalen.
Ist Tom Brady der beste Passgeber der NFL-Geschichte?
Geht es nach der Quarterback-Legende selbst, ist die Antwort: Nein!
Vielmehr sieht der 48-Jährige einen seiner größten Rivalen noch vor sich selbst.
Im Gespräch mit "Pro Football Focus" sagte Brady, dass Aaron Rodgers in seiner Blütezeit "der beste Passgeber war, den die Liga je gesehen hat".
Und der "GOAT" beschrieb auch, warum er "Prime A-Rod" an der Spitze sieht: "Er konnte den Ball schneller und präziser von Punkt A nach Punkt B bringen als jeder andere Spieler in der Geschichte der NFL."
Tom Brady mit Loblied auf "Prime" Aaron Rodgers
Brady hob das Jahr 2011 als eine besondere Zeitspanne für Rodgers hervor.
Nach fast allen Maßstäben war der 41-Jährige damals auf dem Höhepunkt seiner Leistungsfähigkeit. Er erzielte als Spielmacher der Green Bay Packers 4.643 Yards und 45 Touchdowns, führte die NFL in den Kategorien Passer Rating (122.5) sowie Quarterback Rating (83,8) an und wurde zum ersten Mal zum MVP und All-Pro gewählt.
Das QB-Rating des viermaligen MVPs aus dem Jahr 2011 ist nach wie vor Saisonrekord, und seine 10,5 Adjusted Yards per Attempt liegen nur hinter Sid Luckman (10,96 im Jahr 1943) und Nick Foles (10,54 im Jahr 2013).
Die Packers hatten in diesem Jahr eine Bilanz von 15-1, verloren dann aber in der NFC Divisional Round gegen den späteren Super-Bowl-Champion New York Giants.