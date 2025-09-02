Der Trade von Micah Parsons von den Dallas Cowboys zu den Green Bay Packers soll laut Owner Jerry Jones auch unter Zustimmung der Führungsspieler der Franchise erfolgt sein. Cornerback Trevon Diggs verteidigt seinen Ex-Mitspieler jedoch.

von Daniel Kugler

Nach einer zerfahrenen Offseason haben die Dallas Cowboys ihren Defense-Star Micah Parsons nicht langfristig an sich binden können und ihn schließlich per Trade zu den Green Bay Packers geschickt. In der Folge erklärte Owner Jerry Jones, dass es sich dabei um eine einstimmige Entscheidung gehandelt habe, an der auch die Spieler des Führungsgremiums des Teams beteiligt waren, darunter auch Quarterback Dak Prescott.

Doch entspricht diese Aussage wirklich der Wahrheit?

Cornerback Trevon Diggs verteidigte wenige Tage vor dem Start der NFL-Saison 2025 seinen besten Freund und ehemaligen Teamkollegen und bestritt, dass aktuelle Spieler der Cowboys mit Parsons unzufrieden gewesen seien oder ihn loswerden wollten.

"Ich glaube, alle mochten ihn", wird Diggs von "All City DLLS" zitiert. "Ich habe das Gefühl, dass es einige ehemalige Spieler gab, die aber nicht mehr hier sind. Es gab viel Hass, Eifersucht und Neid ihm gegenüber, wegen seiner Person und seiner Leistungen auf dem Spielfeld."

Und der Passverteidiger ging noch weiter: "Stellen Sie sich vor, Sie kommen hierher und nehmen jemandem den Ruhm oder den Platz weg, das würde Ihnen auch nicht gefallen. Die anderen würden sich irgendwie komisch fühlen, besonders wenn Sie so ein Mensch sind. Ich persönlich habe nie etwas Schlechtes von ihm vernommen, seit er zum Team gestoßen ist."