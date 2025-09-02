Anzeige
American Football

NFL: Cowboys-Star Trevon Diggs verteidigt Micah Parsons gegen Anschuldigungen von Owner Jerry Jones

  • Veröffentlicht: 02.09.2025
  • 10:24 Uhr
  • Daniel Kugler

Der Trade von Micah Parsons von den Dallas Cowboys zu den Green Bay Packers soll laut Owner Jerry Jones auch unter Zustimmung der Führungsspieler der Franchise erfolgt sein. Cornerback Trevon Diggs verteidigt seinen Ex-Mitspieler jedoch.

von Daniel Kugler

Nach einer zerfahrenen Offseason haben die Dallas Cowboys ihren Defense-Star Micah Parsons nicht langfristig an sich binden können und ihn schließlich per Trade zu den Green Bay Packers geschickt. In der Folge erklärte Owner Jerry Jones, dass es sich dabei um eine einstimmige Entscheidung gehandelt habe, an der auch die Spieler des Führungsgremiums des Teams beteiligt waren, darunter auch Quarterback Dak Prescott.

Doch entspricht diese Aussage wirklich der Wahrheit?

Cornerback Trevon Diggs verteidigte wenige Tage vor dem Start der NFL-Saison 2025 seinen besten Freund und ehemaligen Teamkollegen und bestritt, dass aktuelle Spieler der Cowboys mit Parsons unzufrieden gewesen seien oder ihn loswerden wollten.

"Ich glaube, alle mochten ihn", wird Diggs von "All City DLLS" zitiert. "Ich habe das Gefühl, dass es einige ehemalige Spieler gab, die aber nicht mehr hier sind. Es gab viel Hass, Eifersucht und Neid ihm gegenüber, wegen seiner Person und seiner Leistungen auf dem Spielfeld."

Und der Passverteidiger ging noch weiter: "Stellen Sie sich vor, Sie kommen hierher und nehmen jemandem den Ruhm oder den Platz weg, das würde Ihnen auch nicht gefallen. Die anderen würden sich irgendwie komisch fühlen, besonders wenn Sie so ein Mensch sind. Ich persönlich habe nie etwas Schlechtes von ihm vernommen, seit er zum Team gestoßen ist."

Dallas Cowboys: Podcast von Micah Parsons erzürnte Mitspieler

Es ist bekannt, dass Parsons und Dallas' langjähriger Defensive End DeMarcus Lawrence Streit hatten. Der Routinier kritisierte den Shootingstar, nachdem Ersterer in der Offseason bei den Seattle Seahawks unterschrieben hatte, was zu einem öffentlichen Streit in den sozialen Medien führte.

Parsons' Podcast "The Edge with Micah Parsons" war bis zuletzt ein Streitpunkt mit anderen Teammitgliedern. Vor einem Jahr stellte Safety Malik Hooker, der auch in der kommenden Spielzeit bei den Cowboys spielt, Parsons' Prioritäten aufgrund seines Podcasts in Frage. "Mein Rat an Micah wäre, einfach dafür zu sorgen, dass wir alle zufrieden sind", betonte Hooker in Keyshawn Johnsons Podcast.

"Denn wenn wir bei der Arbeit sind und das Laufspiel miserabel ist, du aber jede Woche einen Podcast machst und weißt, dass das Laufspiel miserabel ist, was interessiert dich dann wirklich? Interessierst du dich für die Zuschauer, die den Podcast sehen, oder interessierst du dich für den Erfolg unseres Teams und den Super Bowl, den wir erreichen wollen?"

Daraufhin reagierte Parsons in den sozialen Medien enttäuscht: "Ich wünschte nur, du hättest mir das gesagt, statt in einem Podcast! Du hast meine Nummer und bist mein Spindnachbar."

VIDEO: Patrick Mahomes scherzt auf Kosten von Travis Kelce

Diggs stellte sich trotz der Kritik an Parsons' Podcast vor seinen Kumpel: "Ich denke, aufgrund seiner Persönlichkeit und seines Wesens weiß er, dass er ein großartiger Spieler ist. Er weiß, dass er gut ist. Er weiß, wer er ist. Viele Leute mögen das nicht."

Und weiter: "Das hätte also anders sein können. Aber wenn wir in der Umkleidekabine sind, machen alle Witze, alle lachen, alle lächeln, alle sind glücklich. Ich weiß also nicht, woher diese Gerüchte kommen."

Diggs brach eine Lanze für Parsons - auch abseits des Feldes: "Aus meiner Sicht ist er ein großartiger Junge. Er kümmert sich um seine Familie, nimmt seine Verantwortung auf dem Spielfeld und außerhalb des Spielfelds wahr, daher kann er in meinen Augen nichts falsch machen."

