NFL: Green Bay Packers setzen Traumstart fort! Heimsieg gegen die Washington Commanders

Die Green Bay Packers haben den Traumstart in die neue Saison perfekt gemacht. Gegen die Washington Commanders gab es einen 27:18-Sieg. Neben der Defense überzeugte auch Jordan Love auf ganzer Linie.

Von Kai Esser

Zum Auftakt des 2. Spieltags in der NFL haben die Green Bay Packers das nächste Ausrufezeichen gesetzt!

Gegen hoch eingeschätzte Washington Commanders setzten sich die Packers mit 27:18 im heimischen Lambeau Field durch.

Die Packers spielten dabei eine kontrollierte Partie von vorne weg. Zur Halbzeit stand es bereits 14:3. Zwar kamen die Commanders zwischenzeitlich auf ein One Score Game heran, wenn es nötig war, haben die Packers jedoch stets die richtige Antwort gefunden.

Jordan Love überzeugte mit über 300 Total Yards und zwei Touchdown-Pässen. Dass die Genauigkeit mit nur 61 Prozent angekommenen Pässen überschaubar war, ist zu verschmerzen. Bester Receiver war Tucker Kraft mit 124 Receiving Yards und einem Touchdown, den anderen Score fing Romeo Doubs. Bemerkenswert: Rookie Matthew Golden blieb bei zwei Targets ohne Catch.