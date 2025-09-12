Anzeige
Nach Klatsche in Woche 1

NFL: Miami-Dolphins-Spieler halten Sitzungen ohne Coaches ab

  • Veröffentlicht: 12.09.2025
  • 07:22 Uhr

Nach nur einem Spieltag ist die Stimmung bei den Miami Dolphins bereits am Tiefpunkt. Vor dem Spiel gegen die New England Patriots schwörten sich die Spieler ohne Coaches auf die Partie ein.

Die Miami Dolphins stecken nach einem desaströsen Saisonstart in der Klemme. Nach der herben 8:33-Pleite gegen die Indianapolis Colts in Woche eins der NFL haben die Spieler am Dienstag ein internes Krisentreffen abgehalten – ohne Trainerstab. Ziel: Das Team wieder auf Linie bringen und verhindern, dass der Frust eskaliert.

Unter Quarterback Tua Tagovailoa, der in dem Spiel eine seiner schwächsten Leistungen ablieferte (14/23 Pässe, 114 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions und ein Fumble), kam die Dolphins-Offense auf magere 211 Yards – der Tiefpunkt unter Head Coach Mike McDaniel. Die Defense hingegen ließ die Colts in allen sieben Drives punkten.

Anzeige
Anzeige

Dolphins-Spieler berufen eigenes Filmstudium-Meeting ein

Kein Wunder, dass die Stimmung im Keller ist. Tagovailoa selbst hatte nach dem Spiel angekündigt, neugierig zu sein, wer am freien Tag zum Filmstudium erscheint.

Am Mittwoch zeigte er sich zufrieden: "Ich habe die Offense zusammengetrommelt, und wir hatten ein Treffen über Dinge, auf die wir uns diese Woche konzentrieren wollten. Es war cool zu sehen, dass viele der Jungs da waren – gewinnen oder verlieren."

Anzeige
Anzeige
September 07, 2025: Indianapolis Colts running back Jonathan Taylor (28) runs with the ball during NFL, American Football Herren, USA game action against the Miami Dolphins at Lucas Oil Stadium in ...

Die NFL Highlights auf Abruf bei Joyn

Alle Clips auf einen Blick

Linebacker Jordyn Brooks betonte die Notwendigkeit des Meetings: "So zu verlieren, kann entmutigend sein. Außenstehendes Gerede – Familie, Fans, alle reden. Es ging darum, sicherzustellen, dass wir zusammenhalten und den Glauben nicht verlieren. Verliert man den Glauben, hat man nichts."

Nun wartet eine richtungsweisende Phase mit drei Divisionsduellen in Folge: Zuerst kommen die New England Patriots, dann die Buffalo Bills und schließlich die New York Jets in Woche vier.

Mehr News und Videos

NFL: Packers-Sieg! Jordan Love lässt Fetzen fliegen

  • Video
  • 02:21 Min
  • Ab 0

NFL: Was ein Biest! Tucker Kraft durchbricht Tackle

  • Video
  • 01:47 Min
  • Ab 0
Mahomes
News

NFL 2025/26 live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 12.09.2025
  • 08:46 Uhr

NFL: Jordan Love führt Packers mit Zauberpässen zum Sieg

  • Video
  • 05:51 Min
  • Ab 0
Jordan Love
News

No Love lost! Packers besiegen auch die Commanders

  • 12.09.2025
  • 06:21 Uhr
Panthers
News

Kommentare nach Kirk-Attentat: Panthers feuern Mitarbeiter

  • 11.09.2025
  • 23:21 Uhr

NFL: Allen schon in MVP-Form! Fallen die Jets aus allen Wolken?

  • Video
  • 05:45 Min
  • Ab 0
2234214961
News

Fan-Eklat: Keine Strafe für Lamar Jackson

  • 11.09.2025
  • 19:39 Uhr
Fällt wohl länger aus: Brock Purdy
News

Großer Onkel stoppt Purdy: Bis zu fünf Wochen Pause

  • 11.09.2025
  • 15:51 Uhr

NFL - Seahawks-Fans provoziert: Trent Williams schlägt Banner weg!

  • Video
  • 01:05 Min
  • Ab 0