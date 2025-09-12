Nach Klatsche in Woche 1
NFL: Miami-Dolphins-Spieler halten Sitzungen ohne Coaches ab
- Veröffentlicht: 12.09.2025
- 07:22 Uhr
Nach nur einem Spieltag ist die Stimmung bei den Miami Dolphins bereits am Tiefpunkt. Vor dem Spiel gegen die New England Patriots schwörten sich die Spieler ohne Coaches auf die Partie ein.
Die Miami Dolphins stecken nach einem desaströsen Saisonstart in der Klemme. Nach der herben 8:33-Pleite gegen die Indianapolis Colts in Woche eins der NFL haben die Spieler am Dienstag ein internes Krisentreffen abgehalten – ohne Trainerstab. Ziel: Das Team wieder auf Linie bringen und verhindern, dass der Frust eskaliert.
Unter Quarterback Tua Tagovailoa, der in dem Spiel eine seiner schwächsten Leistungen ablieferte (14/23 Pässe, 114 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions und ein Fumble), kam die Dolphins-Offense auf magere 211 Yards – der Tiefpunkt unter Head Coach Mike McDaniel. Die Defense hingegen ließ die Colts in allen sieben Drives punkten.
Dolphins-Spieler berufen eigenes Filmstudium-Meeting ein
Kein Wunder, dass die Stimmung im Keller ist. Tagovailoa selbst hatte nach dem Spiel angekündigt, neugierig zu sein, wer am freien Tag zum Filmstudium erscheint.
Am Mittwoch zeigte er sich zufrieden: "Ich habe die Offense zusammengetrommelt, und wir hatten ein Treffen über Dinge, auf die wir uns diese Woche konzentrieren wollten. Es war cool zu sehen, dass viele der Jungs da waren – gewinnen oder verlieren."
Linebacker Jordyn Brooks betonte die Notwendigkeit des Meetings: "So zu verlieren, kann entmutigend sein. Außenstehendes Gerede – Familie, Fans, alle reden. Es ging darum, sicherzustellen, dass wir zusammenhalten und den Glauben nicht verlieren. Verliert man den Glauben, hat man nichts."
Nun wartet eine richtungsweisende Phase mit drei Divisionsduellen in Folge: Zuerst kommen die New England Patriots, dann die Buffalo Bills und schließlich die New York Jets in Woche vier.