NFL: Miami-Dolphins-Spieler halten Sitzungen ohne Coaches ab

Nach nur einem Spieltag ist die Stimmung bei den Miami Dolphins bereits am Tiefpunkt. Vor dem Spiel gegen die New England Patriots schwörten sich die Spieler ohne Coaches auf die Partie ein. Die Miami Dolphins stecken nach einem desaströsen Saisonstart in der Klemme. Nach der herben 8:33-Pleite gegen die Indianapolis Colts in Woche eins der NFL haben die Spieler am Dienstag ein internes Krisentreffen abgehalten – ohne Trainerstab. Ziel: Das Team wieder auf Linie bringen und verhindern, dass der Frust eskaliert. NFL: Quarterback-Ranking vor Woche 2

Commanders besiegt! Traumstart für Green Bay Packers Unter Quarterback Tua Tagovailoa, der in dem Spiel eine seiner schwächsten Leistungen ablieferte (14/23 Pässe, 114 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions und ein Fumble), kam die Dolphins-Offense auf magere 211 Yards – der Tiefpunkt unter Head Coach Mike McDaniel. Die Defense hingegen ließ die Colts in allen sieben Drives punkten.

Dolphins-Spieler berufen eigenes Filmstudium-Meeting ein Kein Wunder, dass die Stimmung im Keller ist. Tagovailoa selbst hatte nach dem Spiel angekündigt, neugierig zu sein, wer am freien Tag zum Filmstudium erscheint. Am Mittwoch zeigte er sich zufrieden: "Ich habe die Offense zusammengetrommelt, und wir hatten ein Treffen über Dinge, auf die wir uns diese Woche konzentrieren wollten. Es war cool zu sehen, dass viele der Jungs da waren – gewinnen oder verlieren."

