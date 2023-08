Anzeige

Mit dem Hall of Fame Game startet die NFL traditionell sportlich in die neue Saison. Wer als Zuschauer dabei sein wollte, musste allerdings tief in die Tasche greifen.

In der Wiege des Footballs, in Canton im US-Bundesstaat Ohio, wird traditionell die sportliche Saison eröffnet. Dieses Jahr standen sich die Cleveland Browns und die New York Jets gegenüber.

Das Spiel endete mit einem 21:16-Sieg für die Browns. Doch sportlich ist das Hall of Fame Game für gewöhnlich eher irrelevant, da die wichtigsten Spieler geschont werden, um keine Verletzungen zu riskieren.

Umso sportlicher waren allerdings die Ticketpreise: Wer in der günstigsten Kategorie dabei sein wollte, konnte Tickets für ein Minimum von sage und schreibe 304 US-Dollar pro Eintrittskarte erwerben.

Hohe Ticketpreise ist man in der NFL gewöhnt. Doch diese Preise sind selbst für die NFL ungewöhnlich.