Die NFL hat sich mit dem traditionellen Hall of Fame Game aus der spielfreien Offseason zurückgemeldet. Im Duell zwischen den New York Jets und den Cleveland Browns kamen die meisten Starter erwartungsgemäß nicht zum Einsatz. Am Ende trumpfte ein Rookie-Quarterback auf, während im Stadion kurzzeitig die Lichter ausgingen.

Von Chris Lugert

Erwartungsgemäß ohne Aaron Rodgers haben die New York Jets ihr Auftaktspiel in der Preseason der NFL verloren. Im traditionellen Hall of Fame Game in Canton/Ohio unterlagen die Jets den Cleveland Browns mit 16:21.

Beide Teams verzichteten zum Großteil auf ihre Stars, die beiden Starting-Quarterbacks Rodgers und Deshaun Watson kamen nicht zum Einsatz, auch bei den Wide Receivern und den Running Backs durfte bestenfalls die zweite Garde ran. So blieben auch Garrett Wilson und Breece Hall bei den Jets sowie Amari Cooper und Nick Chubb bei den Browns ohne Einsatz.

Ganz ohne Zwischenfälle ging der Preseason-Auftakt aber nicht über die Bühne. Am Ende des dritten Viertels musste das Spiel aufgrund eines Problems mit der Flutlicht-Anlage im Tom Benson Hall of Fame Stadium für knapp 15 Minuten unterbrochen werden. Teile der Beleuchtung hatten sich abgeschaltet.