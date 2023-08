Jill Costanza In ihre dritte Saison geht Jill Costanza mit den Detroit Lions als Director of Sports Science. Sie gehört der National Strength and Conditioning Association an und ist zertifizierte Expertin im Bereich Stärke und Ausdauer. Von 2016-2019 war Costanza Health Educator bei der U.S. Army, ehe sie 2020 zu den Lions wechselte. © Detroit Lions