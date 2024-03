In der obersten Führungsetage der Houston Texans steht eine Änderung bevor.

Wenn die anderen NFL-Besitzer für Cal McNair stimmen, wird er die Franchise so weiterführen, wie er es in den vergangenen fünf Spielzeiten bereits getan hat. Seitdem haben die Texans eine Bilanz von 31 Siegen, 51 Niederlagen und einem Unentschieden. In der zurückliegenden Saison erreichten sie die 2. Runde der Playoffs.

Zuletzt ereignete sich bei den Texans ein Machtkampf. Robert Cary McNair Jr., ein weiterer Sohn von Bob und Janice McNair, hatte versucht, sie für entmündigt erklären zu lassen und einen Vormund zu ernennen. Die Klage wurde dann allerdings fallen gelassen.