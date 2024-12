Houston Texans: Nick Caserio verteidigt Azeez Al-Shaair

Zudem zeigte sich der 48-Jährige nicht wirklich einverstanden mit der Strafe selbst - vor allem in Anbetracht dessen, dass seiner Meinung nach ähnliche Vergehen in der laufenden Saison nicht eine solche Reaktion der Liga hervorriefen.

"Alles, was die Teams von der Liga verlangen, ist Beständigkeit. Ich würde sagen, in dieser Situation gibt es, offen gesagt, überhaupt keine Konsequenz in Bezug auf das Maß an Disziplin, das verhängt wurde", so Caserio weiter.

In Woche 14 genießen die Texans nun ihre Bye Week, in Woche 15 steht dann das Duell mit den Miami Dolphins an (am 15. Dezember ab 19 Uhr im Liveticker).