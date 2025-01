NFL: Houston Texans und Präsident Greg Grissom gehen getrennte Wege

Trotz einer erfolgreichen Saison trennen sich die Wege der Houston Texans und ihres Präsidenten.

Überraschendes Ende bei den Houston Texans.

Die Franchise hat sich einvernehmlich von Präsident Greg Grissom getrennt. "Wir möchten Greg für seinen Beitrag zur Organisation danken", sagte Owner Cal McNair in einer Erklärung.

"Seit er 2021 unser Teampräsident wurde, hat Greg mir geholfen, zahlreiche Initiativen zu implementieren, die unserer Organisation helfen, sich furchtlos weiterzuentwickeln und in vielerlei Hinsicht zu wachsen, wofür wir ihm sehr dankbar sind. Wir wünschen Greg und seiner Familie nur das Beste für die Zukunft. Wir werden in den kommenden Tagen über den nächsten Präsidenten des Teams informieren."

Die Trennung kommt durchaus überraschend, konnten sich die Texans doch zum zweiten Mal in Folge den Divisiontitel in der AFC South sichern und auch in der Wild Card Round der Playoffs einen Sieg gegen die L.A. Chargers feiern.

Bei den Texans war der sich nun nicht mehr im Amt befindliche Grissom speziell für das Teammanagement und die Leitung des Geschäftsbetriebs zuständig. Er war fast 25 Jahre lang für die Franchise tätig, die letzten vier davon als Präsident des Teams.