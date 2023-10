Anzeige

Die beiden NFL-Spiele in Frankfurt werden auf Hybrid-Rasen ausgetragen. Im vergangenen Jahr in München bestand das Geläuf nur aus Naturrasen, im Anschluss gab es Kritik.

Am 5. und 12. November ist es so weit, dann werden die beiden NFL-Spiele in Deutschland ausgetragen.

Zunächst stehen sich die Miami Dolphins und die Kansas City Chiefs in Frankfurt gegenüber, eine Woche später kommt es zum Duell der Indianapolis Colts mit den New England Patriots.

Im Vergleich zum vergangenen Jahr, als die NFL in München gastierte, wird es unabhängig vom Spielort und den gegeneinander antretenden Teams noch eine weitere Änderung geben.

Denn anders als 2022 wird nicht auf Naturrasen, sondern auf Hybrid-Rasen gespielt. Der Untergrund wurde bereits am vergangenen Wochenende im Deutsche Bank verlegt.

Damit reagiert die NFL auf die Kritik am Rasen im vergangenen Jahr, als sich mehrere Spieler über das Geläuf beschwerten. "Es war Schlamm mit ein bisschen Gras, was herausschaute. Man konnte dort keine Routen laufen", monierte beispielsweise Bucs-Receiver Mike Evans.