Alles begann sehr vielversprechend: Quarterback C.J. Stroud als Gesicht der Franchise, Playoff-Erfolge, ein hungriger Head Coach. Doch nun stehen die Texans mit drei Pleiten zum Saisonstart da. Woran liegt es? Von Julian Erbs Obwohl die Houston Texans im vergangenen Jahr noch die Playoffs erreichten, war der Hype um Spielmacher C.J. Stroud und die anfängliche Euphorie bereits abgeflacht. Dieses Jahr ist man auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Zum Auftakt setzte es eine Niederlage gegen die Los Angeles Rams, es folgte eine denkbar knappe Pleite gegen die Tampa Bay Buccaneers und in Woche drei unterlagen die Texans den Jacksonville Jaguars. Als wäre das nicht schon bitter genug, brachte es das Team von Head Coach DeMeco Ryans in keinem der drei Spiele auf mehr als 19 Punkte. Wo liegen die Probleme der Houston Texans und wie geht es weiter?

Was ist los mit C.J Stroud? In den ersten drei Spielen der NFL-Saison 2025 kommt Stroud auf 599 Passing Yards bei einer Completion Percentage von 64 Prozent. Hinzu kommen nur zwei Touchdowns, drei Interceptions und 81 Rushing Yards. Keine überzeugenden Zahlen für einen Quarterback, der um seinen ersten großen Vertrag spielt. Es allein von Stroud abhängig zu machen, wäre zu einfach. Zahlreiche weitere Faktoren beeinflussen die Leistung eines Quarterbacks maßgeblich. Die Texans entschieden sich vor der Saison für einen neuen Offensive Coordinator, nachdem Strouds Statistiken 2024 in nahezu allen für Quarterbacks relevanten Kategorien im Vergleich zu seiner Rookie-Saison 2023 zurückgegangen waren. Die Texans holten Rams-Assistenztrainer Nick Caley als neuen OC, doch bislang läuft die Offense unter seiner Leitung noch schlechter als im Vorjahr. Auch Caley kann die personellen Probleme nicht lösen. Gegen die Jaguars brach die ohnehin wacklige Offensive Line völlig ein. Rookie-Tackle Aireontae Ersery hatte gegen Josh Hines-Allen keine Chance und erlaubte sieben Pressures sowie einen Sack. Im vierten Viertel fälschte Hines-Allen zudem Strouds Pass zur entscheidenden Interception ab. NFL - Detroit Lions: St. Brown entschuldigt sich für Kraftausdrücke

Schwer ins Gewicht fielen noch dazu die Strafen. Die Line verursachte fünf Fouls: ein False Start und ein Holding von Tytus Howard sowie zwei Holdings und ein Facemask von Aireontae Ersery. Insgesamt kostete das die Texans 40 Yards Raumverlust.

Wohin führt der Weg der Texans? Auf Houston kommen keine einfachen Wochen zu. Als nächstes treffen Stroud und Co. auf die Titans, die ebenfalls noch sieglos und meist auch chancenlos sind. Danach sind die Baltimore Ravens und die Seattle Seahawks zu Gast, ehe Ende Oktober das Auswärtsspiel bei den San Francisco 49ers ansteht. Bis auf die Partie gegen die Titans warten also sehr harte Gegner: Die verletzungsgeplagten Niners sind noch ungeschlagen, die Ravens ein Super-Bowl-Kandidat und die Seahawks stehen ebenfalls positiv da.

Genau deshalb gilt: Verlieren die Texans gegen Tennessee, wären sie mit 0–4 kaum noch realistisch im Divisionsrennen. Gewinnen sie, bleibt die Saison offen – auch wenn danach ein brutaler Stretch wartet. Gegen die Ravens, Seahawks und 49ers werden sie nicht als Favorit ins Spiel gehen, doch ein Überraschungssieg gegen eines dieser Topteams könnte die gesamte Dynamik kippen.

Was macht der deutsche Fullback Jakob Johnson? Jakob Johnson steht seit März 2025 mit einem Ein-Jahres-Vertrag bei den Houston Texans unter Vertrag. Nach einem Start im Practice Squad wurde er bereits in Woche 3 in den festen 53-Mann-Kader berufen. Johnson hat sich bei den Houston Texans schnell als wertvolle Ergänzung etabliert. Der Fullback bringt vor allem im physischen Blocking seine Stärken ein und öffnet damit wichtige Räume für das Laufspiel. Gegen die Tampa Bay Buccaneers stand er bei 28 Snaps auf dem Feld und sorgte mit einem geblockten Punt für ein echtes Highlight in den Special Teams. Eine Woche später gegen die Jacksonville Jaguars wurde sein Einsatz sogar noch gesteigert. Mit 31 Snaps war er so präsent wie selten zuvor. Johnson beweist damit, dass er mehr als nur eine Ergänzung ist und sowohl in der Offense als auch in den Special Teams Akzente setzen kann. Seine körperliche Präsenz und Vielseitigkeit machen ihn zu einem zuverlässigen Werkzeug für die Texans.

Wie geht es weiter mit Head Coach DeMeco Ryan? Die Houston Texans sind mit einer 0–3-Bilanz in die Saison 2025 gestartet – das schlechteste Opening seit Amtsantritt von Head Coach DeMeco Ryans. Zwar waren die Partien oft knapp, doch in engen Spielen fehlte bislang immer wieder der entscheidende Killerinstinkt. Besonders deutlich werden die offensiven Probleme in folgenden Kategorien: schwache Third-Down-Effizienz, mangelnde Chancenverwertung in der Red Zone, viele Strafen und eine Offensive Line, die nicht konstant schützt. All das geschieht vor dem Hintergrund hoher Erwartungen: Nach zwei erfolgreichen Jahren mit Playoff-Teilnahmen verlangen Fans, Medien und das Management eine erneute Bestätigung. Bleiben die Erfolge aus, könnte sich das Bild für Ryans und die Texans schnell eintrüben.

Im Grunde genommen gibt es zwei Szenarien. Ein mögliches Szenario für die kommenden Wochen ist eine Phase der Erholung und Stabilisierung. Voraussetzung dafür wäre ein Sieg gegen die Titans, verbunden mit einer spürbaren Besserung der Offensive Line und mehr Effizienz in der Red Zone. Auch weniger Strafen sowie die Rückkehr verletzter Schlüsselspieler würden dazu beitragen. Gelingt dies, könnte die Mannschaft neues Momentum finden und im Rennen um die Playoffs bleiben. Gleichzeitig würde die Position von Head Coach DeMeco Ryans gesichert und der öffentliche Druck deutlich nachlassen. Ein weiteres denkbares Szenario ist ein anhaltender Fehlstart, bei dem die Texans mit 0–5 oder einem ähnlichen Zwischenstand fortfahren. Gelingt in den kommenden Schlüsselspielen kein Sieg, bleibt die Offensive inkonsistent und häufen sich zudem mentale Fehler, würde die Kritik von Medien und Fans deutlich wachsen. In der Folge könnten Spekulationen über mögliche Coaching-Änderungen aufkommen - und der Druck auf Ryans würde spürbar steigen.

