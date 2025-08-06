American Football
NFL - Tampa Bay Buccaneers: Desmond Watson rennt die Zeit davon - der schwerste Spieler der Geschichte
- Aktualisiert: 12.08.2025
- 15:09 Uhr
- Martin Jahns
Bei den Tampa Bay Buccaneers kämpft Desmond Watson für seinen NFL-Traum. Doch ausgerechnet sein Rekordgewicht macht ihm bislang einen Strich durch die Rechnung. Bis zum Roster-Cut droht ihm nun die Zeit davonzulaufen.
Desmond Watson läuft die Zeit davon.
Am 26. August dünnen die NFL-Teams ihre Kader beim Roster Cut auf 53 Spieler aus. Und Watson kann sich bei den Tampa Bay Buccaneers noch nicht einmal im Training empfehlen. Der Grund: Der 22-Jährige ist der schwerste Spieler der NFL-Geschichte.
Als ihn die Buccaneers nach dem NFL Draft als Undrafted Rookie verpflichteten, brachte er 464 Pfund – rund 210 Kilogramm – auf die Waage. Die schwersten Spieler der NFL-Geschichte, die je gedraftet wurden, waren die Offensive Linemen Trent Brown (Florida 2015) und Daniel Faalele mit 172 Kilogramm.
Am College bei den Florida Gators konnte der Defensive Tackle trotz, oder vielleicht auch gerade wegen seines Gewichts überzeugen: Er verpasste in vier Jahren kein Spiel und kam au 63 Tackles und 1,5 Sacks.
Doch bei den Buccaneers ist er von Football-Action noch weit entfernt: Das Team setzte ihn wegen seines Übergewichts sogar auf die "non-football illness list". Statt mit seinen Teamkollegen zu trainieren, soll er sich einzig und allein auf seinen Gewichtsverlust konzentrieren.
Todd Bowles will aus Desmond Watson "gesünderen" Spieler machen
"Es gibt erst noch ein paar Meilensteine zu erreichen, bevor wir ihn rauslassen", sagte General Manager Jason Licht zu Watsons Stand in der Saisonvorbereitung. Vergangene Woche brachte der Defensivspieler noch 204 Kilo auf die Waage. Seinem Team ist der Gewichtsverlust von sechs Kilogramm aber offenbar nicht genug. "Er macht einen soliden Job, um das Ziel zu erreichen. Das ist alles, was ich dazu sage", so Licht.
Bereits vor einigen Tagen äußerte sich Head Coach Todd Bowles ähnlich: "Es geht einfach darum, ihn zu einem besseren, gesünderen Spieler zu machen und ihn auf den Platz zu kriegen." Ein konkretes Zielgewicht oder eine Deadline wollte Bowles zumindest öffentlich aber nicht preisgeben.
Bei Tampa Bay erhielt Watson einen Vertrag über drei Millionen Dollar, von denen allerdings nur 70.000 garantiert sind.