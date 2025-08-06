Bei den Tampa Bay Buccaneers kämpft Desmond Watson für seinen NFL-Traum. Doch ausgerechnet sein Rekordgewicht macht ihm bislang einen Strich durch die Rechnung. Bis zum Roster-Cut droht ihm nun die Zeit davonzulaufen.

Desmond Watson läuft die Zeit davon.

Am 26. August dünnen die NFL-Teams ihre Kader beim Roster Cut auf 53 Spieler aus. Und Watson kann sich bei den Tampa Bay Buccaneers noch nicht einmal im Training empfehlen. Der Grund: Der 22-Jährige ist der schwerste Spieler der NFL-Geschichte.

Als ihn die Buccaneers nach dem NFL Draft als Undrafted Rookie verpflichteten, brachte er 464 Pfund – rund 210 Kilogramm – auf die Waage. Die schwersten Spieler der NFL-Geschichte, die je gedraftet wurden, waren die Offensive Linemen Trent Brown (Florida 2015) und Daniel Faalele mit 172 Kilogramm.

Am College bei den Florida Gators konnte der Defensive Tackle trotz, oder vielleicht auch gerade wegen seines Gewichts überzeugen: Er verpasste in vier Jahren kein Spiel und kam au 63 Tackles und 1,5 Sacks.

Doch bei den Buccaneers ist er von Football-Action noch weit entfernt: Das Team setzte ihn wegen seines Übergewichts sogar auf die "non-football illness list". Statt mit seinen Teamkollegen zu trainieren, soll er sich einzig und allein auf seinen Gewichtsverlust konzentrieren.